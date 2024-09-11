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Почему в Испании неожиданно появился рост количества ананасов, которые попадают в корзины?

Действительно необычное явление в сфере знакомств в настоящее время приводит к заполненным супермаркетам в Испании. Очередь из людей, жаждущих общения, так велика, что иногда требуется intervención правоохранительных органов.

 and  Katherine Bradley
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Корзина, содержащая ананас! Предпочтительный съедобный товар!
Корзина, содержащая ананас! Предпочтительный съедобный товар!

- Почему в Испании неожиданно появился рост количества ананасов, которые попадают в корзины?

Где люди ищут привязанность в наши дни? Это приложения для знакомств, и это не просто слух, это факт в Германии. Согласно исследованию, один из пяти человек нашел свою пару там. Романтические случайности теряют свою привлекательность в процессе создания отношений. Однако в Испании появилась необычная тенденция знакомств, заставляющая всех хватать ананасы с полок супермаркетов.

Каждый вечер, в течение часа, между 7 и 8 часами вечера, холостые люди можно увидеть в супермаркетах сети Mercadona, участвующие в "Мерка-Дэтинге". С перевернутым ананасом в тележке они прохаживаются по проходам, надеясь увидеть другую тележку с перевернутым ананасом. Ананас служит знаком интереса для связи.

Вирусная тенденция знакомств с ананасом на TikTok

Эта тенденция сначала набрала популярность на TikTok, а затем захватила супермаркеты. В Мадриде и Бильбао толпа холостых людей иногда была такой большой, что власти вынуждены были вмешаться, чтобы предотвратить беспорядки. Комедиантка Виви Лин якобы подожгла энтузиазм видео, на котором она якобы охотятся за партнером на Мерка-Дэтинге.

С тех пор ананас сопровождается другими товарами в тележке, и появляются более сложные коды. Правильное сочетание продуктов может указывать на тип отношений, которые человек хочет, а также на их сексуальные предпочтения. Одинокий перевернутый ананас в тележке теперь символизирует случайные связи. Если он сопровождается пакетом чечевицы, это показывает желание серьезных отношений. С другой стороны, кочан салата и замороженная пицца означают кратковременную связь. Список кодов обширен и разнообразен.

Разделение по возрастным группам

Людей также классифицируют по возрастным группам. Те, кто ищет свидание, попадают в возрастную группу от 19 до 25 лет и должны встречаться в разделе замороженных продуктов согласно правилам TikTok. Люди в возрасте от 25 до 40 лет должны встречаться в разделе морепродуктов, а люди старше 40 лет - в разделе вина.

Скрытые флирт-сигналы не новость. Например, "шлейф-код" использовался на мероприятиях Октоберфест в течение многих лет. Если лента платья завязана посередине, это означает серьезные отношения. Те, кто хочет выразить свою одиночество, завязывают ленту слева спереди, а левый передний край зарезервирован для девственниц. Если он завязан сзади, это означает, что женщина вдова.

Источник: Исследование по знакомству, Пресса

В этой уникальной тенденции знакомств ананас стал символом интереса, привлекающим холостых людей друг к другу в испанских супермаркетах в вечернее время. Властям пришлось вмешаться в некоторых случаях из-за его популярности, особенно в Мадриде и Бильбао.

Коды, связанные с ананасом и другими товарами в тележке, эволюционировали, и конкретные комбинации указывают на тип отношений, которые человек хочет, и сексуальные предпочтения. Например, одинокий перевернутый ананас означает случайные связи, а перевернутый ананас с чечевицей указывает на желание серьезных отношений.

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