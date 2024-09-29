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Почему святой Павел служит предостережением для крыс

 and  Alex Stellmacher
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Почему святой Павел служит предостережением для крыс

Вблизи побережья Аляски, остров Святого Павла вызвал тревогу из-за предполагаемого зрелища грызунов. Этот млекопитающий считается опасным для популяций птиц и всего экосистемы.

Тревога из-за крыс на острове Святого Павла у побережья Аляски: Маленькая проблема в другом месте вызывает беспокойство на этом изолированном острове. Распространение слухов о появлении крыс встревожило местных жителей и экологических наблюдателей, что побудило к тщательному поиску предполагаемого непрошеного гостя.

Расположенный на сотни километров от материка, остров Святого Павла является частью островов Пribilof, известных как "Галапагосы Севера" из-за своего богатого биоразнообразия и популярного места для наблюдения за птицами. Боязнь, что крысы могут добраться до этих островов на корабле или самолете, является серьезной угрозой для экосистемы. Их появление может угрожать популяциям птиц, так как они охотятся на яйца, птенцов или даже взрослых птиц.

После получения сигнала тревоги в июне начался решительный поиск предполагаемого существа. Специалисты по дикой природе осмотрели здания и окрестности на наличие следов и признаков. Они установили камеры и расставили ловушки с арахисовым маслом. Пока еще не поймана ни одна крыса, но они не рискуют.

"Мы знаем - из опыта этого на других островах и различных местах в Аляске и по всему миру - что крысы имеют потенциал полностью уничтожить колонии морских птиц", - заявляет Лорен Дайвин, глава офиса сохранения острова Святого Павла. В свете этой угрозы сообщество должно оставаться бдительным.

Нет больше "острова крыс"

В течение длительного времени многие удаленные и экологически разнообразные острова принимают все возможные меры для предотвращения проникновения инвазивных видов. Согласно американскому агентству по защите дикой природы, уже сотни островов во всем мире избавились от популяций крыс, в том числе один из цепи Алеутских островов, который ранее назывался "островом крыс". Такие действия часто требуют лет и миллионов долларов, поэтому профилактика считается лучшей защитой.

Теперь, поблизости от населенных мест на острове Святого Павла ждут восковые блоки, которые могут записать характерные следы зубов. Некоторые из блоков сделаны из ультрафиолетового материала, который позволяет инспекторам обнаруживать фекалии с помощью черного света. Жители также были проинструктированы внимательно следить за грызунами, и получено разрешение от Министерства сельского хозяйства привезти на остров Святого Павла собаку для обнаружения. Собаки обычно запрещены на островах Pribilof для защиты морских котиков.

На острове Святого Павла уже давно действует программа мониторинга грызунов, с ловушками возле аэропорта и причалов. На это ушло почти год, чтобы поймать крысу в предыдущем случае, которая была найдена мертвой в 2019 году.

Это объясняет, почему неподтвержденное зрелище сейчас воспринимается так серьезно, объясняет Лорен Дайвин. Она сравнивает ситуацию с поиском иголки в стоге сена, "не зная, есть ли вообще иголка".

Перспективы для редких птиц

Одновременно власти рассматривают возможность ликвидации популяций крыс на четырех необитаемых Алеутских островах, примерно в 300 километрах юго-западнее острова Святого Павла. Количество и разнообразие птиц на островах с установленными популяциями крыс явно ниже, как они заявляют.

Если их оценка воздействия на окружающую среду будет успешной, первый проект может начаться в течение пяти лет, оценивает биолог Стейси Бакли. Однако она признает, что на все проекты может уйти несколько десятилетий. Тем не менее, такие инициативы являются критически важными для защиты морских птиц, которые страдают от факторов, таких как изменение климата.

Дональд Лайонс из Общества охраны птиц Audubon хвалит агентства за серьезное отношение к сообщениям о появлении крыс на острове Святого Павла. Острова Pribilof продолжают предлагать "завораживающее природное зрелище", которое восхищает посетителей.

Европейский союз, признавая угрозу инвазивных видов для хрупких экосистем, предложил свою поддержку острову Святого Павла в их efforts по ликвидации крыс. Наличие крыс на островах Pribilof, часть морской экосистемы Берингова моря, является беспокойством для международных организаций, ценящих биоразнообразие региона, в том числе Европейского союза.

В свете потенциального воздействия крыс на птиц и всю экосистему острова Святого Павла, экологические организации во всем мире следят за ситуацией, надеясь, что коллективные усилия местных властей и международная поддержка успешно предотвратят или ликвидируют нашествие крыс.

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