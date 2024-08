- Почему рыболовная линия протянулась через Манхэттен

Перед восходом солнца надEast River, Моше Таубер ведет свой слегка поцарапанный черный минивэн через мост Джорджа Вашингтона в Манхэттен. На перекрестке Riverside Drive и 145-й улицы он хватает веревку из нейлона ровно в 16:30 - рутина, которой он придерживается каждый четверг уже около 25 лет. Он ни разу не пропустил четверг. "Посмотри на эту рыболовную леску там? Она тянется от 145-й улицы до Мэдисон-авеню. Нам нужно проверить это, так что мы начинаем отсюда".

Таубер - отец двенадцати детей, управляет детским садом со своей женой и преподает в еврейской школе. Но каждый четверг 50-летний мужчина совершает часовое путешествие из своего родного Монси в центр Нью-Йорка, чтобы осмотреть Эрув Манхэттена - веревку, которая охватывает большие части Манхэттена, натянутую на столбах и других объектах. В пятницу утром Таубер возвращается, чтобы связаться с ремесленниками, координировать ремонты и убедиться, что все готово к пятничному вечеру.

Веревка, меняющая жизнь в шаббат

"В еврейский шаббат - с заката в пятницу до начала темноты в субботу - некоторые виды деятельности запрещены", - говорит раввин Адам Минц, базирующийся в Манхэттене. "Одной из таких запрещенных деятельностей является перемещение предметов за пределы своего собственного дома - это включает в себя толкание колясок или игру в бейсбол", - объясняет он.

"Чтобы преодолеть это ограничение, раввины придумали отмечать границы почти 2000 лет назад. Область внутри этих границ затем становится исключительной, и все ограничения снимаются", - объясняет Минц. Сначала использовались настоящие стены, но из-за практических проблем их заменили веревками и столбами.

Во многих городах мира с значительным еврейским населением есть свои Эрувы - такие как Антверпен, Лондон, Торонто и Вена. Согласно Центральному совету евреев, в Германии нет постоянного Эрува. В Нью-Йорке, где проживает несколько миллионов евреев, существует множество Эрувов.

Но Эрув Манхэттена, который Таубер проверяет каждый четверг, является крупнейшим в мире, утверждает раввин Минц. Он охватывает 145-ю улицу до южного конца Манхэттена, практически весь остров. Это не просто рыболовная леска везде, но включает в себя заборы и стены, построенные ранее для других целей.

С момента основания Эрува Манхэттена в 1999 году в сотрудничестве с администрацией Нью-Йорка раввин Минц служит его официальным президентом от имени около дюжины еврейских институтов и организаций, а раввин Таубер является его опекуном.

"Все работает гладко", - говорит Минц. "Я в основном занимаюсь сбором средств". Примерно $150,000 в год, в основном полученные от пожертвований от еврейских институтов и частных лиц. "Раввин Таубер занимается основной работой".

Основные угрозы Эруву: строительные работы и снежные бури

Вandalism никогда не был проблемой, основной ущерб Эруву наносится строительными работами или погодными условиями, в частности снежными бурями. После урагана "Сэнди" в 2012 году ремесленники под руководством Таубара ремонтировали Эрув в течение нескольких дней, чтобы восстановить его перед началом шаббата.

Двигаясь на юг вдоль East River от 145-й улицы, Таубер больше не наслаждается восходом солнца. "Нет времени любоваться восходом солнца", - говорит Таубер, внимательно следя за дорожным движением и рыболовной леской.

Он редко наслаждается достопримечательностями Манхэттена. "Неconduct much time here, occasionally visit the synagogue". В противном случае он наслаждается тишиной и уединением во время осмотров. "Я часто слушаю лекции на еврейские темы, иногда даже записываю и воспроизвожу свои собственные уроки".

Не все поддерживают Эрув, говорит раввин Минц. "Люди всегда спорили, нужно ли соблюдать правила без исключений".

Родившийся в Монси без Эрува, Таубер говорит: "Можно обойтись без него". С Эрувом, который есть сейчас - "Вы к нему привыкаете, и трудно представить, как жить без него, особенно для семей с маленькими детьми в колясках".

"Эрув цел".

С своим черным минивэном Таубер теперь проехал южную часть Манхэттена и едет на север вдоль реки Гудзон. Его окружение медленно оживает с рассветом. Первые бегуны и велосипедисты появляются, поздние ночные гуляки выходят из баров и клубов. Большинство остаются равнодушными к рыболовной леске, висящей над их головами в многих местах. Соседство этих миров интригует раввина Минца. "И это так красиво знать, что что-то вроде Эрува все еще существует сегодня".

В этот четверг утром осмотр Таубара не выявил ни единой проблемы с Эрувом. В начале поездки он остановил минивэн, достал из кармана черный телефон. "Вот мой единственный телефон, дружище. Он полностью заблокирован, нет доступа в интернет. Я могу только отправлять текстовые сообщения". Как и положено каждый четверг утром, он сейчас вводил результаты осмотра Минцу и представителям некоторых еврейских общин. "Эрув в порядке".

Таубер должен убедиться, что Эрув простирается на другие автомобили на улицах, так как пассажиры, использующие общественные автобусы или такси, также получают выгоду от Эрува.

Во время осмотров Таубер проверяет состояние Эрува на паркоматах и велосипедных стоянках, так как эти конструкции часто используются теми, кто находится в еврейской общине.

Читайте также: