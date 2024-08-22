Почему наши возможности по строительству атомных электростанций не соответствуют возможностям Китая.

В Европе и Соединенных Штатах каждая новая построенная атомная электростанция заканчивается катастрофой. В то же время, Китай успешно строит одну за другой, без каких-либо препятствий. Так как же Китай справляется с этим, в то время как другие страны сталкиваются с трудностями? Атомная программа Китая имеет постоянную историю без перерывов и не требует конкурсов красоты для новых проектов атомных электростанций.

В то время как другие страны амбициозно мечтают о строительстве новых атомных электростанций, Китай единственный, кто действительно это делает. Китай официально утвердил свою первую атомную электростанцию в 1981 году. С тех пор было введено в эксплуатацию 57 реакторов. В настоящее время еще 30 находятся в стадии строительства. Согласно отчету Всемирной ассоциации ядерной промышленности за 2022 и 2023 год, еще 10 были одобрены, а в понедельник было одобрено еще 11.

Если Китай сохранит этот темп, он может обогнать Соединенные Штаты, которые в настоящее время эксплуатируют 94 реактора, и стать крупнейшей ядерной страной мира к 2030 году. В отличие от этого, в США было подключено к сети только три новых реактора с 1996 года.

Китай, однако, является исключением из правил. В других странах государства и корпорации неоднократно терпели неудачи при строительстве и эксплуатации атомных электростанций. На данный момент в мире эксплуатируется 407 реакторов, но 214 были закрыты. 34 все еще функционируют, но не генерируют электроэнергию более 18 месяцев. 93 проекта были приостановлены. По словам датского экономиста Бента Флибьерга, специализирующегося на управлении крупными проектами в университетах Копенгагена и Оксфорда, "90 процентов проектов превышают свой бюджет и сроки".

"Впечатляюще!"

Исследуя и обучая управлению крупными проектами, Флибьерг собрал данные о 22 000 проектах за два десятилетия. В своей книге "Как делаются большие дела" он впервые опубликовал свои findings. Большинство крупных проектов заканчиваются катастрофой, резюмирует он, заявляя, "90 процентов проектов заканчиваются без денег и времени до завершения". Подразумевая, "это реальность, которую показывают наши статистические данные. Это впечатляюще!"

Атомные электростанции относятся к самым проблемным отраслям. Атомные электростанции, как правило, на 120 процентов дороже, чем первоначально прогнозировалось. Даже хранилища для ядерных отходов и декомиссированных реакторов обходятся на 238 процентов дороже, чем первоначально оценивалось.

Причина более высоких затрат

Основной фактор высоких затрат на атомные электростанции связан с уникальной и сложной индивидуальной технологией, необходимой для защиты от серьезных аварий. Инциденты, подобные Три-Майл-Айленд, Чернобылю и Фукусиме, привели к ужесточению мер безопасности, что делает строительство атомных электростанций все более сложным.

Десятилетние перерывы

Не все страны приостановили свои ядерные программы после аварии в Фукусиме, например, Германия, но даже страны, подобные США, ведут дебаты по этому вопросу. США фактически отказались от 42 проектов атомных электростанций с момента своего основания. После Чернобыта в США были длительные перерывы в строительстве атомных электростанций. Реактор Уоттс-Бар 1, расположенный в Теннесси, был последним новым реактором, введенным в эксплуатацию в 1996 году, что ознаменовало 20-летний перерыв.

Влияние приостановки строительства

Приостановка строительства новых объектов оказала отрицательное влияние на ядерную промышленность. Со временем процессы и процедуры устарели, цепочки поставок рухнули, а квалифицированные инженеры и рабочие перешли в другие отрасли. Это видно по текущему состоянию проектов: затраты растут, а графики строительства задерживаются. Более строгие меры безопасности на новых атомных электростанциях можно соблюдать только с поддельным сертификатом, что влияет на сварку во Франции и тысячи компонентов в Южной Корее.

Лучший подход от Китая

В отличие от западных стран, Китай не столкнулся ни с одним приостановленным проектом со времени начала своей ядерной программы в 80-х годах. После Фукусимы Китай продолжил строительство новых реакторов, таким образом избегая создания опыта или банкротства отрасли.

Таким образом, ядерная программа Китая достигла стандартизации, которой нет в Европе и США. Китай имеет большой пул опытных рабочих, однородные типы реакторов, установленные цепочки поставок и надежные государственные банки в качестве финансовых спонсоров.

Потенциальные недостатки новых проектов

Тем не менее, Бент Флибьерг видит еще одну проблему. Поскольку новые атомные проекты в Европе и США не популярны или неэффективны, их сторонники должны сделать их особенно привлекательными на бумаге. Это приводит к "стратегическому обману", по словам датского экономиста, с преувеличением выгод, занижением затрат и игнорированием рисков.

Однако, когда начинается строительство, реальность вступает в свои права, и открывается "Окно бедствия". Нужно исправлять то, что было упущено или проигнорировано в планировании. Чем дольше это занимает, тем больше возникает проблем. Проблемы могут возникнуть из-за различных факторов, таких как процентные ставки, цены на нефть, войны и природные катастрофы.

"Строительство атомной электростанции - это не быстрый процесс, который может занять от десяти до пятнадцати лет", - утверждает Флибьерг. "Это 'Окно опасности', которое оставляет достаточно места для различных проблем. Многие считают, что вероятность пандемии мала, но одна каждые сто лет - это статистическая реальность. Принимая во внимание, что строительство атомной электростанции занимает пятнадцать лет, вероятность пандемии во время этого периода составляет значительные 15 процентов!"

Финансовые трудности и крах

Это "Окно опасности" не чуждо западным ядерным компаниям. Несколько лет назад французская EDF потребовала финансовой помощи от налогоплательщиков. Аналогично, американская компания Westinghouse подала заявление о банкротстве во время строительства последних американских атомных электростанций.

Несмотря на эти инциденты, США и 21 другие страны планируют существенно увеличить свою ядерную мощность к 2050 году, построив более 1000 новых атомных электростанций. Однако Бент Флибьерг скептически относится к тому, что им удастся построить эти станции вовремя, чтобы способствовать борьбе с изменением климата. Тем не менее, он считает, что западной ядерной промышленности следует дать второй шанс - если они смогут стандартизировать свои проекты, подобно Китаю. В противном случае, они могут продолжать возглавлять отчеты о катастрофах.

Несмотря на трудности и высокие затраты, связанные со строительством атомных электростанций, Китай благодаря своему последовательному подходу и стандартизации успешно построил множество атомных электростанций без значительных задержек и финансовых трудностей. В отличие от этого, многие западные страны сталкиваются с превышением бюджета, нарушением сроков и заброшенными проектами, что приводит к ослаблению ядерной промышленности и резкому росту затрат на проекты.

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