Почему музыкант не обратил внимания на сплетни

Родившись как Стефани, этот человек идентифицирует себя как Леди Гага и предстает в крайне женственном образе. Однако в течение некоторого времени ходили слухи, что она на самом деле мужчина. Она никогда не подтверждала и не опровергала эти слухи, и теперь объясняет свою позицию.

В интервью CBS "60 минут" в 2011 году Леди Гага заявила: "Зачем тратить время на выпуск пресс-релиза о том, есть ли у меня пенис или нет? Моим фанатам это безразлично, и мне тоже".

В настоящее время, в возрасте 38 лет, Леди Гага в интервью сооснователю Microsoft Биллу Гейтсу для Netflix "Что дальше? Будущее с Биллом Гейтсом" вспоминает о своем ответе десятилетней давности. "Были слухи, что я мужчина, когда мне было около 20 лет. Я гастролировала по миру, продвигала альбомы, и почти каждый интервьюер затрагивал эту тему из-за манипулированных изображений, циркулирующих в Интернете".

Она не комментировала эти утверждения напрямую, объясняя свою точку зрения. "Я не видела себя жертвой этой лжи и подумала: "А что, если бы ребенок столкнулся с такой же ситуацией и подумал, что публичная фигура, подобная мне, чувствует стыд?"

По мнению Леди Гаги, не всегда полезно опровергать слухи. "Я пыталась вызвать размышления и создать беспорядок другим способом. Я пыталась использовать дезинформацию, чтобы добавить еще один слой сложности", - объясняет она.

Леди Гага научилась справляться со слухами о себе за время своей карьеры, сталкиваясь с fabriкованными историями с тех пор, как ей было 20 лет. Она находит ситуацию слегка забавной, заявляя: "Я развлекала лжи о себе с тех пор, как мне было 20 лет. Будучи артистом, в этом есть странный юмор".

Леди Гага дебютировала на международной сцене в 2008 году с альбомом "Слава", с тех пор она отличилась не только как вокалистка, но и как актриса. Начиная с 3 октября, она сыграет роль Харли Квинн наряду с Джокером в исполнении Хоакина Феникса в "Джокер: Фоли а Двоэ".

Музыкальный стиль Леди Гаги в основном вращается вокруг поп-музыки, что очевидно из ее хитов и альбомов. Во время своей ранней карьеры слухи о ее гендерной идентичности часто затмевали ее успех в поп-музыке.

Несмотря на упорные слухи, Леди Гага продолжала доминировать на поп-музыкальной сцене благодаря своему уникальному сочетанию стилей и тем, доказав, что ее талант и аутентичность превосходят спекуляции о ее личной жизни.

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