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ОбществоНовостиДженнифер Лопес - отличная актриса.

Почему многие люди внезапно стали скромнее и сдержаннее в Интернете?

Хлое Кардашьян, Джо Байден и Дженнифер Лопес внезапно приняли ярлык 'скромных' на платформах вроде TikTok. Откуда взялось это явление, и что оно означает?

 and  Katherine Bradley
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Кроток и Немного Отчуждён: Индивидуум, Увлечённый Своим Телефоном, Одетый в Рубашку
Кроток и Немного Отчуждён: Индивидуум, Увлечённый Своим Телефоном, Одетый в Рубашку

- Почему многие люди внезапно стали скромнее и сдержаннее в Интернете?

На TikTok зарождается новый образ жизни: быть как можно более праведным и осознанным во всех аспектах жизни, будь то стрижка, ужин или уборка дома.

Люди записывают себя во время повседневных занятий, готовки, нанесения макияжа или прогулок и говорят в камеру: "Очень скромно, очень осознанно". В английском языке это эквивалентно "очень праведно, очень осознанно". Таким образом, тот, кто "скромен", ведет себя тихо и обдуманно, стараясь быть как можно менее заметным и подчиняться правилам, возможно, даже немного застенчив. Часто это слово используется для описания аккуратных, сдержанных людей, часто женщин.

Дженнифер Лопес пьет "скромно" газировку

Эта тенденция, кажется, влияет на других и преодолевает гендерные границы. На TikTok теперь есть видео с мужьями, готовящими ужин праведно, влиятельными лицами, создающими осознанные сэндвичи с беконом, и голливудскими звездами, придерживающимися нового обычая: Дженнифер Лопес пьет газировку "скромно" в видео: она делает глоток за глотком, а не выпивает всю бутылку сразу.

Хлоя Кардашьян записывает себя, когда ее накладывают макияж стилистами, и это тоже "скромно". Она говорит: "Посмотрите, как я сижу здесь? Очень дамски, очень осознанно, очень праведно".

Даже правительство США не игнорирует это онлайн-явление. В субботу команда социальных сетей президента США Джо Байдена объявила в посте в Instagram: "Отмена студенческих займов для почти 5 миллионов американцев различными способами. Очень осознанно. Очень праведно".

Но что это действительно значит? Вероятно, никто уже не полностью понимает: эта тенденция высмеивает термин "скромно"? Людей, которые воспринимают это всерьез? Или, возможно, за ней стоит настоящая потребность в порядке и сдержанности?

Тиктокер Джулс Леброн начала тенденцию

В любом случае, все началось с видео от тиктокера Джулс Леброн. Ее знают за ее уроки макияжа и коллекцию кукол. Примерно две недели назад она опубликовала видео на платформе под названием "Как быть скромным и скромным и уважать себя на работе".

Она сидит в своей машине и объясняет концепцию так: "Посмотрите, как я накладываю макияж на работу? Очень праведно. Очень осознанно. Я не пойду на работу с зеленым макияжем глаз. Я не похожа на циркового артиста, когда иду на работу. Я не делаю слишком много. Я очень осознанна, когда нахожусь на работе. Вы видите, что я выгляжу очень опрятно".

За этим следуют многочисленные клипы, показывающие скромный образ жизни, подобные небольшим урокам: "Как заказать еду в номер отеля скромно" (с максимальным количеством калорий) или "Как пить напиток в аэропорту как можно более скромно" (со льдом и виски).

Конечно, все это meant ironically. Леброн описывает себя как скромную, скромную и аккуратную, поедая как можно более жирную пищу, надевая яркий макияж и празднуя то, как она не вписывается во все нормы. Она транссексуалка, плюс-сайз и сильно накрашена - все то, чего классическая, хорошо воспитанная женщина не должна быть.

Скромно, как " Brat Summer"

Этот новый обычай идеально сочетается с другой большой интернет-тенденцией последних месяцев: "Brat Summer". Он был запущен британской поп-певицей Charli XCX для продвижения своего нового альбома "Brat". Brat означает "наглый", и тенденция призывает вести себя именно так: гулять всю ночь и валяться в постели весь день с размазанным макияжем.

В сущности, все эти тиктокеры-братья и скромные тиктокеры высмеивают общественные ожидания женщин, предлагая альтернативу онлайн-трендам на самооптимизацию. Возможно, они действительно имеют некоторый политический эффект, побуждая женщин быть менее идеальными. Возможно, эти видео, как и большинство вещей в интернете, являются просто развлечением.

По крайней мере, для Леброн, ее вирусное тикток-видео уже изменило жизнь: в одном видео она плачет и говорит: "Я так благодарна. У меня так много дел, но я живу своей мечтой".

Тиктокер уже появилась на шоу "Поздняя ночь с Джимми Киммелом" и была приглашена на мероприятия косметическими брендами. С деньгами, которые она заработала на видео, она говорит, что даже может себе позволить свою гендерную трансформацию. Ее фанаты, конечно, находят это "скромно, очень осознанно".

Эта тенденция быть скромной и осознанной также повлияла на знаменитостей, таких как Дженнифер Лопес. В тикток-видео она показана, как пьет газировку "скромно", делая маленькие глотки вместо того, чтобы выпить всю бутылку сразу.

Концепция скромности переосмысливается тиктокером Джулс Леброн, которая использует свои видео, чтобы высмеивать общественные ожидания женщин. Она описывает себя как скромную, поедая жирную пищу, надевая яркий макияж и празднуя свою уникальность как транссексуала, плюс-сайз.

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