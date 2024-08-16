- Почему Кевин Кюннерт не хочет идти рука об руку с партнерами

Секретарь SPD Кевин Кюhnert (35) признался, что из-за опасений по поводу насильственных нападений он не чувствует себя комфортно, гуляя по городу рука об руку со своим партнером. "У нас по-прежнему есть эта мысль в голове, чтобы дважды оглянуться, проверить ситуацию снова", - сказал он на телеканале Welt. "К сожалению, статистика показывает, что это насилие существует, и оно даже усилилось в последнее время". Гомофобия является реальностью в обществе.

В то же время Кюhnert сказал, что его партнер сознательно избегает публичности. "Я упоминал где-то, что у меня есть партнер, так что я не раскрываю секрет. Но нет фотографий, и не будет", - объяснил Кюhnert в интервью Welt TV.

Его партнер сознательно решил не быть частью публичной жизни. "Мой партнер не является приложением ко мне, которое представляется общественности, а является самостоятельной личностью".

Несмотря на прогресс в обществе, гомофобия и дискриминация все еще отрицательно влияют на некоторых людей, как видно из решения Кюhnert проявлять осторожность в публичном проявлении своей пары. Увеличение насильственных атак против сообщества ЛГБТК+ подчеркивает продолжение существования и распространенность таких дискриминационных настроений.

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