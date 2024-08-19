Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиНомер мобильного телефона

Почему Катрин Геринг-Эккарт публично опубликовала свой номер мобильного телефона в Интернете?

Пolicитическая фигура публично publicó свой номер телефона – наш писатель размышляет:why такой action тепеpь? Чтобы откровeть rationale, достаточно было просто позвонить.

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут

- Почему Катрин Геринг-Эккарт публично опубликовала свой номер мобильного телефона в Интернете?

Размещение своих личных контактных данных в Интернете для общего пользования в 2024 году, как правило, считается недопустимым, особенно для профессионалов и активных пользователей цифрового мира. Они хорошо осведомлены о рисках, связанных с цифровым пространством.

Когда цифры начинают циркулировать в Сети, меня автоматически интригует. И вдвойне, когда одна из них принадлежит Катрин Горинг-Эккардт, видному политику "Зеленых" и члену немецкого парламента. В понедельник утром она опубликовала номер телефона в X, приглашая людей позвонить ей.

Вы помните, когда адреса делились в Facebook?

Увидев пост, вспомнились мои подростковые годы: сестра одноклассника (нам было 14, а нашим братьям и сестрам - меньше) организовала вечеринку. К сожалению, адрес попал в публичный доступ в Facebook. Представьте себе суматоху, которая последовала.

Интернет тогда был еще в зачаточном состоянии, как и мы. Мы только начинали осваивать Schüler VZ и Facebook. Деление адресов в Интернете было обычным делом, но сегодня это практика, которая считается приемлемой только в исключительных случаях. Как подростки, мы должны были извлечь уроки из таких ситуаций - или так мы думали.

Катрин Горинг-Эккардт отвечает - но отстраненно

Но теперь взрослый, политик и, следовательно, медийная личность сделала свой номер доступным в X. Как это могло случиться? Неужели Горинг-Эккардт случайно нажала не ту кнопку при отправке личного сообщения? Ошибка, которая потребовала бы новой SIM-карты, чтобы избежать гневных звонков от публики.

Но вот он, зловещий номер, доступный на Telegram и WhatsApp. Он не мог быть вымышленным. Так что я сочла необходимым позвонить Катрин Горинг-Эккардт.

В самом деле, политик "Зеленых" ответила быстро: "Алло, это Катрин Горинг-Эккардт". Несмотря на то, что номер был видимым несколько часов, политик ответила оперативно. Сколько звонков от недовольных избирателей она могла получить к тому моменту? И почему ее тон был таким бодрым?

Прежде чем я успела представиться и засыпать вопросами, Горинг-Эккардт заговорила снова: "1 сентября состоятся выборы в Тюрингии. Голосуйте за Альянс 90/Зеленых за людей, природу и Тюрингию. Давайте предотвратим получение AfD права вето. Вместе мы гарантируем, что наша любимая Тюрингия будет управляться справедливо и устойчиво. Спасибо и до свидания!"

И с этим она повесила трубку.

Ну что ж, это эффективно положило конец моему расследованию кибербезопасности. Жаль.

Посмотрим, поможет ли этот загадочный номер "Зеленым" на выборах в Тюрингии. Согласно многочисленным опросам, партия в настоящее время набирает около трех процентов. AfD получила бы в десять раз больше голосов.

Хотя пост в X вызывает удивление у некоторых и радость у других, Катрин Горинг-Эккард несомненно добилась одного: она привлекла внимание.

После того, как она разместила свой номер в X, я задумалась, не опубликовала ли Катрин Горинг-Эккард [номер мобильного телефона] случайно при отправке личного сообщения. Несмотря на то, что номер был публично доступен на платформах, таких как Telegram и WhatsApp, было странно, что она ответила на мой звонок так оперативно.

Учитывая риск получить нежелательные звонки из-за публичного [номера мобильного телефона], можно было бы ожидать, что Катрин Горинг-Эккард будет более осторожной в общении со своими подписчиками в Интернете.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Проблемы зреют в гавани итальянского острова Сицилия
Панорама

Высококлассный корабль перевернулся возле Сицилии, предполагается отсутствие британского миллиардера Гейтса

Радость безмятежности превращается в кошмар: яхта перевернулась у берегов Сицилии. Небольшое количество людей считаются пропавшими без вести. Очевидцы описывают ужасные мгновения.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Беглые, уклоняющиеся от правосудия, требуют надлежащего наказания
Панорама

Беглые, уклоняющиеся от правосудия, требуют надлежащего наказания

Четверо людей, находящихся на психиатрическом лечении в Нижней Баварии, сбежали. Полиция усердно преследует многочисленные образцы вещественных доказательств, полученные от потенциальных свидетелей. На данный момент ведутся дискуссии о последствиях.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Колесо обозрения фестиваля Хайфилд прекратило вращение на следующий день после пожара.
Панорама

Правоохранительные органы расследуют возможный случайный пожар недалеко от Лейпцига.

После пожара в кабине колеса обозрения на фестивале Хайфилд власти ищут улики и потенциальных очевидцев. Установить причину происшествия может потребовать несколько недель.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Возвращение яхты, находящейся примерно в 50 метрах под водой, займет некоторое время.
Панорама

Смертельный инцидент на яхте приводит к гибели одного человека и шести пропавших без вести близ Сицилии.

Смертельный инцидент на яхте приводит к гибели одного человека и шести пропавших без вести близ Сицилии. Высококлассная яхта "Байесиан", принадлежащая техническому магнату Майку Линчу, встретила свой конец у берегов Сицилии из-за жестокого шторма. Судно, гордость которого - 56-метровая длина и 75-метровый мачта, потерпело неудачу и затонуло. На данный

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Москва отказывается от переговоров с Киевом; Зеленский воспринимает достигнутую цель как наступательную
Главные темы

Москва отказывается от переговоров с Киевом; Зеленский воспринимает достигнутую цель как наступательную

В то время как Украина ведет военную операцию в районе Kursk России, Москва отрицает ведение мирных переговоров с Киевом в настоящее время. По словам советника Кремля Юрия Ушакова, сказанным в понедельник на Telegram, «мы не склонны вести переговоры в настоящее время». Кроме того, Ушаков...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Проблемы зреют в гавани итальянского острова Сицилия
Панорама

Высококлассный корабль перевернулся возле Сицилии, предполагается отсутствие британского миллиардера Гейтса

Радость безмятежности превращается в кошмар: яхта перевернулась у берегов Сицилии. Небольшое количество людей считаются пропавшими без вести. Очевидцы описывают ужасные мгновения.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Многие позиции учащихся остаются незанятыми в ремесленных мастерских МВ.
Федеральные земли Германии

В "МВ-Рукоделии" предоставлено 550 возможностей для обучения

Многие предприятия продолжают проводить собеседования на предстоящий период обучения. Широкие возможности трудоустройства сохраняются в специализированных профессиях. Палаты предлагают руководство в принятии решений о выборе.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Оlaf Шольц, канцлер, аплодировал бременцам по случаю приобретения ими гражданства в местном...
Федеральные земли Германии

Канцлер Шолц говорит о значительных шансах для страны с иммигрантским населением.

Недавно введённые regulations якобы упрощают процесс получения гражданства в Германии. Канцлер считает это изменение давно назревшим.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно