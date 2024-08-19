- Почему Катрин Геринг-Эккарт публично опубликовала свой номер мобильного телефона в Интернете?

Размещение своих личных контактных данных в Интернете для общего пользования в 2024 году, как правило, считается недопустимым, особенно для профессионалов и активных пользователей цифрового мира. Они хорошо осведомлены о рисках, связанных с цифровым пространством.

Когда цифры начинают циркулировать в Сети, меня автоматически интригует. И вдвойне, когда одна из них принадлежит Катрин Горинг-Эккардт, видному политику "Зеленых" и члену немецкого парламента. В понедельник утром она опубликовала номер телефона в X, приглашая людей позвонить ей.

Вы помните, когда адреса делились в Facebook?

Увидев пост, вспомнились мои подростковые годы: сестра одноклассника (нам было 14, а нашим братьям и сестрам - меньше) организовала вечеринку. К сожалению, адрес попал в публичный доступ в Facebook. Представьте себе суматоху, которая последовала.

Интернет тогда был еще в зачаточном состоянии, как и мы. Мы только начинали осваивать Schüler VZ и Facebook. Деление адресов в Интернете было обычным делом, но сегодня это практика, которая считается приемлемой только в исключительных случаях. Как подростки, мы должны были извлечь уроки из таких ситуаций - или так мы думали.

Катрин Горинг-Эккардт отвечает - но отстраненно

Но теперь взрослый, политик и, следовательно, медийная личность сделала свой номер доступным в X. Как это могло случиться? Неужели Горинг-Эккардт случайно нажала не ту кнопку при отправке личного сообщения? Ошибка, которая потребовала бы новой SIM-карты, чтобы избежать гневных звонков от публики.

Но вот он, зловещий номер, доступный на Telegram и WhatsApp. Он не мог быть вымышленным. Так что я сочла необходимым позвонить Катрин Горинг-Эккардт.

В самом деле, политик "Зеленых" ответила быстро: "Алло, это Катрин Горинг-Эккардт". Несмотря на то, что номер был видимым несколько часов, политик ответила оперативно. Сколько звонков от недовольных избирателей она могла получить к тому моменту? И почему ее тон был таким бодрым?

Прежде чем я успела представиться и засыпать вопросами, Горинг-Эккардт заговорила снова: "1 сентября состоятся выборы в Тюрингии. Голосуйте за Альянс 90/Зеленых за людей, природу и Тюрингию. Давайте предотвратим получение AfD права вето. Вместе мы гарантируем, что наша любимая Тюрингия будет управляться справедливо и устойчиво. Спасибо и до свидания!"

И с этим она повесила трубку.

Ну что ж, это эффективно положило конец моему расследованию кибербезопасности. Жаль.

Посмотрим, поможет ли этот загадочный номер "Зеленым" на выборах в Тюрингии. Согласно многочисленным опросам, партия в настоящее время набирает около трех процентов. AfD получила бы в десять раз больше голосов.

Хотя пост в X вызывает удивление у некоторых и радость у других, Катрин Горинг-Эккард несомненно добилась одного: она привлекла внимание.

После того, как она разместила свой номер в X, я задумалась, не опубликовала ли Катрин Горинг-Эккард [номер мобильного телефона] случайно при отправке личного сообщения. Несмотря на то, что номер был публично доступен на платформах, таких как Telegram и WhatsApp, было странно, что она ответила на мой звонок так оперативно.

Учитывая риск получить нежелательные звонки из-за публичного [номера мобильного телефона], можно было бы ожидать, что Катрин Горинг-Эккард будет более осторожной в общении со своими подписчиками в Интернете.

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