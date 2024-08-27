- Почему экономическое восстановление Германии задерживается в условиях кризиса?

Великое собрание поднимает настроение. Иногда оно случается, иногда нет. Никто не знает точной причины. Подобно этому, атмосфера в экономической сфере Германии в настоящее время столь уныла, как и много лет назад. Обычно экономический дух измеряется индексом делового климата Ifo. Примерно 9000 компаний опрашиваются каждый месяц о своем текущем состоянии и прогнозах на ближайшие полгода. Последняя цифра: 86,6. В более простых терминах это означает: ничего не происходит. С тех пор, как в феврале, не было так плохо, и нет признаков улучшения.

Отсутствие желания к приобретению, отсутствие храбрости для предприятий

Предприятия, занимающиеся инвестиционными товарами, выражают свою озабоченность наиболее явно, что является тревожным признаком. Когда такие компании оптимистичны, их позитивный настрой часто проникает во всю экономику - продукты покупаются, будущая производственная мощность увеличивается, стимулируя рост. Дитер Хельм из института Ifo в Мюнхене комментирует: "Экономика Германии погружается все глубже в эту вялую кризисную ситуацию". Даже потребители, чьи доходы существенно растут, не оказывают большой помощи - они экономят деньги вместо того, чтобы тратить их из-за опасений предстоящих трудностей. В настоящее время единственным фактором, который потенциально мог бы оживить экономику, является глобальный спрос на немецкие продукты. Несмотря на многочисленные tensions и кризисы, мировая экономика процветает, ожидая рост примерно в три процента в этом году. К сожалению, почти все это развитие обходит Германию. Хотя Германия производит первоклассные автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, она не является безусловным мировым лидером в электромобильности, которая набирает значение. В общем и целом, нет рецессии, но и нет никакого прогресса.

Что дальше для экономики Германии?

Фигуры за второй квартал 2024 года, опубликованные Федеральным статистическим управлением в этот вторник, указывают на это. Экономика незначительно сократилась на 0,1 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Можно было бы подумать: ну и что, мы и в прошлом году не плохо себя чувствовали. Но вопрос в том, будет ли продолжаться это падение, или хотя бы стагнация, если мы сокращаемся или, в лучшем случае, остаемся на месте, в то время как почти все остальные улучшаются. Международный валютный фонд поставил Германию на последнее место среди всех крупных индустриальных наций в своем экономическом прогнозе прошлого месяца. Это в основном из-за того, что Германия серьезно пострадала от высоких цен на энергию, и частично из-за того, что Германия страдает как страна-экспортер, когда есть нарушения в глобальной торговле из-за тарифов или нарушенных цепочках поставок. Но это также и о самой Германии. Больше оптимизма не все, но было бы полезно, если бы настроение улучшилось достаточно, чтобы компании снова набрались храбрости для инвестиций, и потребители тратили.

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