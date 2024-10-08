Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиМебельная промышленность

Почему датский дизайн так привлекателен?

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 4 минут
Находимся внутри выставочного зала и магазина Ferm Living.
Находимся внутри выставочного зала и магазина Ferm Living.

Почему датский дизайн так привлекателен?

Всюду по миру, кажется, есть общий интерес к датскому дизайну. От Берлина до Лондона или Сиднея, вечные шедевры, такие как кресло "Яйцо" Арне Яacobcена (1902-1971) или Series 7 кресло от 1955 года его архитектора, которое считается самым продаваемым креслом в истории, можно найти в каждом доме. Также популярны кресло Y от 1950 года Ханса Я. Вегнера для Carl Hansen & Søn и трехслойная лампа PH-5 от 1958 года Poul Henningsena для Louis Poulsen. Современные бренды, такие как Hay, ferm Living, Bolia и Broste Copenhagen, также получают глобальное признание наряду с этими классическими дизайнами.

Чтобы лучше понять происхождение этих успешных датских дизайнеров, достаточно посмотреть на их родину. В Копенгагене, в Датском музее дизайна, расположенном в 18-м веке больнице, представлена самая большая коллекция мебели и предметов дизайна в стране. Здесь посетители могут увидеть, как молодые таланты экспериментируют с необычными материалами, такими как ракушки и улиточные раковины, чтобы создавать чашки и тарелки. Кроме того, музей дает представление о том, как этот уникальный стиль сформировал мировой вкус.

Термин "датский дизайн" был придуман группой американских журналистов в 1949 году после их посещения ежегодной выставки мебели Гильдии столяров Копенгагена в музее. В элегантных статьях они описали уникальные характеристики датского модернизма, что вызвало спрос на эти тщательно изготовленные дизайны tanto в США, как и за рубежом. Датский дизайн отличается использованием натуральных материалов, таких как дерево, и тщательно продуманных техник ремесла без лишних деталей.

Единство эстетики и функциональности

Многие влиятельные фигуры овладели ценным ремеслом: например, Арне Яacobsen изучал камнерезное дело перед тем, как заняться архитектурой, а Ханc Я. Вегнер получил опыт в столярном деле перед тем, как поступить в Школу искусств и ремесел. Как последователи функционализма, они создавали целенаправленные, рационально спроектированные объекты, которые гармонично сочетали эстетику и практичность. Дизайнеры ставили себя на место пользователя, что и сейчас является основополагающим аспектом датского дизайна. Это единство формы и функции сыграло значительную роль в международной популярности этих изделий, которые не привлекают к себе внимание, а вместо этого гармонично вписываются в окружающую обстановку.

Кроме того, датский дизайн имеет долговечное качество. Современные производители мебели черпают вдохновение в дизайнерской традиции, заложенной их предшественниками. Семейные реликвии часто передаются из поколения в поколение. Грит Ристер, менеджер отеля 25hours Hotel Paper Island в Копенгагене, замечает: "Когда я посещаю своих датских друзей и родственников, я вижу вечные дизайнерские классики в каждом доме, смесь винтажных и современных изделий".

Внутренний дизайн отеля 25hours Hotel Paper Island отражает этот эстетический микс, демонстрируя разнообразные аксессуары, найденные на блошиных рынках. Отель предлагает широкий выбор классических дизайнерских изделий, в том числе лампы от Louis Poulsen и столы и стулья от ferm Living и Hay.

Уважение к наследию дизайна

Для датчан хороший дизайн важен в их повседневной жизни, и правительство продолжает вкладывать средства в общественные здания. Арне Яacobsen, знаменитый архитектор, начал свою карьеру в муниципальном строительном отделе, прежде чем внести свой вклад в значительные проекты, такие как поселение Bellavista в Кламборге. Он проектировал не только жилые дома, но также рестораны, театры и отели, в том числе их интерьеры.

С раннего возраста датские дети знакомятся с дизайнерскими классиками в игровой форме. Родители часто дарят своим детям "Маленькую книгу датского дизайна для детей и любопытных взрослых", которая представляет 50 дизайнерских классиков через юмористические иллюстрации и краткие описания, такие как стол "Гриб" от 1962 года Nanna Ditzel или яркие лампы "Цветок" Вернера Пантона в 1968 году. Грит Ристер объясняет: "Они начинают с хорошо спроектированных деревянных игрушек для детей, и это продолжается в мебельных магазинах, где часто есть миниатюрная версия взрослых дизайнерских стульев для детей". Это знакомство способствует пониманию и ценности fewer but better-quality items, делая кресло "Подушка" Ханса Я. Вегнера желанным статусным символом в Дании, а не роскошным автомобилем.

Одним из любимых дизайнерских брендов сегодня является Hay, основанный в 2002 году и имеющий филиалы в Берлине, Мюнхене, Ливерпуле, Токио и Мельбурне. Hay обожают поклонники скандинавской мебели, аксессуаров и моды. шоурум и флагманский магазин расположены в Jugendstil здании 1896 года в центре Копенгагена, демонстрируя смесь небольших столов, просторных полок, удобных стульев в приглушенных бежевых и песочных тонах и иногда ярких цветов, таких как моховый зеленый или желток яйца.

В очереди на кассе можно увидеть все: от зубной щетки до кухонного полотенца и даже вазы для цветов. Каждый из этих стильных дизайнерских предметов может эффективно передать датскую простоту и непринужденную атмосферу в вашем жилом пространстве.

Промышленность мебели признает глобальный спрос на датский дизайн, что приводит к сотрудничеству с современными брендами, такими как Hay и Broste Copenhagen, что способствует их глобальному признанию. Посетив отель 25hours Hotel Paper Island в Копенгагене, можно увидеть смесь классических датских дизайнерских изделий, таких как лампы Louis Poulsen и стулья ferm Living, которые гармонично сочетаются с современными аксессуарами, найденными на блошиных рынках.

Смесь доказывает свою успешность, очевидно продемонстрированная в лобби отеля 25hours
Вековые шедевры обходятся недешево, но они остаются долговечными чудесами. Речь идет об знаковом произведении, классической лампе, доступной в магазине Louis Poulsen.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В Дрездене автобус попадает в незначительное лобовое столкновение с фургоном
Панорама

Тридцать человек получили серьезные травмы в катастрофической аварии автобуса в Дрездене.

Тридцать человек получили серьезные травмы в катастрофической аварии автобуса в Дрездене. В Дрездене во время пикового часа движения автобусный водитель не справился с управлением, в результате чего автобус выехал со своего пути и врезался в дерево и мини-грузовик. Инцидент привел к тому, что автобус завис примерно на метр над землей.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Милтона ожидают в ближайшие рабочие дни возвращения с Западного побережья Флориды.
Панорама

После "Хелены" Милтон представляет угрозу для значительных районов Флориды.

После "Хелены" Милтон представляет угрозу для значительных районов Флориды. После разрушительного воздействия урагана "Хелен", Флорида готовится к другому погодному катаклизму. Ураган "Милтон", который усилился до тропического шторма над Мексиканским заливом, прогнозируется, что он ударит по западному побережью Флориды на этой неделе. В качестве превентивной

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно