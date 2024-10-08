Почему датский дизайн так привлекателен?

Всюду по миру, кажется, есть общий интерес к датскому дизайну. От Берлина до Лондона или Сиднея, вечные шедевры, такие как кресло "Яйцо" Арне Яacobcена (1902-1971) или Series 7 кресло от 1955 года его архитектора, которое считается самым продаваемым креслом в истории, можно найти в каждом доме. Также популярны кресло Y от 1950 года Ханса Я. Вегнера для Carl Hansen & Søn и трехслойная лампа PH-5 от 1958 года Poul Henningsena для Louis Poulsen. Современные бренды, такие как Hay, ferm Living, Bolia и Broste Copenhagen, также получают глобальное признание наряду с этими классическими дизайнами.

Чтобы лучше понять происхождение этих успешных датских дизайнеров, достаточно посмотреть на их родину. В Копенгагене, в Датском музее дизайна, расположенном в 18-м веке больнице, представлена самая большая коллекция мебели и предметов дизайна в стране. Здесь посетители могут увидеть, как молодые таланты экспериментируют с необычными материалами, такими как ракушки и улиточные раковины, чтобы создавать чашки и тарелки. Кроме того, музей дает представление о том, как этот уникальный стиль сформировал мировой вкус.

Термин "датский дизайн" был придуман группой американских журналистов в 1949 году после их посещения ежегодной выставки мебели Гильдии столяров Копенгагена в музее. В элегантных статьях они описали уникальные характеристики датского модернизма, что вызвало спрос на эти тщательно изготовленные дизайны tanto в США, как и за рубежом. Датский дизайн отличается использованием натуральных материалов, таких как дерево, и тщательно продуманных техник ремесла без лишних деталей.

Единство эстетики и функциональности

Многие влиятельные фигуры овладели ценным ремеслом: например, Арне Яacobsen изучал камнерезное дело перед тем, как заняться архитектурой, а Ханc Я. Вегнер получил опыт в столярном деле перед тем, как поступить в Школу искусств и ремесел. Как последователи функционализма, они создавали целенаправленные, рационально спроектированные объекты, которые гармонично сочетали эстетику и практичность. Дизайнеры ставили себя на место пользователя, что и сейчас является основополагающим аспектом датского дизайна. Это единство формы и функции сыграло значительную роль в международной популярности этих изделий, которые не привлекают к себе внимание, а вместо этого гармонично вписываются в окружающую обстановку.

Кроме того, датский дизайн имеет долговечное качество. Современные производители мебели черпают вдохновение в дизайнерской традиции, заложенной их предшественниками. Семейные реликвии часто передаются из поколения в поколение. Грит Ристер, менеджер отеля 25hours Hotel Paper Island в Копенгагене, замечает: "Когда я посещаю своих датских друзей и родственников, я вижу вечные дизайнерские классики в каждом доме, смесь винтажных и современных изделий".

Внутренний дизайн отеля 25hours Hotel Paper Island отражает этот эстетический микс, демонстрируя разнообразные аксессуары, найденные на блошиных рынках. Отель предлагает широкий выбор классических дизайнерских изделий, в том числе лампы от Louis Poulsen и столы и стулья от ferm Living и Hay.

Уважение к наследию дизайна

Для датчан хороший дизайн важен в их повседневной жизни, и правительство продолжает вкладывать средства в общественные здания. Арне Яacobsen, знаменитый архитектор, начал свою карьеру в муниципальном строительном отделе, прежде чем внести свой вклад в значительные проекты, такие как поселение Bellavista в Кламборге. Он проектировал не только жилые дома, но также рестораны, театры и отели, в том числе их интерьеры.

С раннего возраста датские дети знакомятся с дизайнерскими классиками в игровой форме. Родители часто дарят своим детям "Маленькую книгу датского дизайна для детей и любопытных взрослых", которая представляет 50 дизайнерских классиков через юмористические иллюстрации и краткие описания, такие как стол "Гриб" от 1962 года Nanna Ditzel или яркие лампы "Цветок" Вернера Пантона в 1968 году. Грит Ристер объясняет: "Они начинают с хорошо спроектированных деревянных игрушек для детей, и это продолжается в мебельных магазинах, где часто есть миниатюрная версия взрослых дизайнерских стульев для детей". Это знакомство способствует пониманию и ценности fewer but better-quality items, делая кресло "Подушка" Ханса Я. Вегнера желанным статусным символом в Дании, а не роскошным автомобилем.

Одним из любимых дизайнерских брендов сегодня является Hay, основанный в 2002 году и имеющий филиалы в Берлине, Мюнхене, Ливерпуле, Токио и Мельбурне. Hay обожают поклонники скандинавской мебели, аксессуаров и моды. шоурум и флагманский магазин расположены в Jugendstil здании 1896 года в центре Копенгагена, демонстрируя смесь небольших столов, просторных полок, удобных стульев в приглушенных бежевых и песочных тонах и иногда ярких цветов, таких как моховый зеленый или желток яйца.

В очереди на кассе можно увидеть все: от зубной щетки до кухонного полотенца и даже вазы для цветов. Каждый из этих стильных дизайнерских предметов может эффективно передать датскую простоту и непринужденную атмосферу в вашем жилом пространстве.

Промышленность мебели признает глобальный спрос на датский дизайн, что приводит к сотрудничеству с современными брендами, такими как Hay и Broste Copenhagen, что способствует их глобальному признанию. Посетив отель 25hours Hotel Paper Island в Копенгагене, можно увидеть смесь классических датских дизайнерских изделий, таких как лампы Louis Poulsen и стулья ferm Living, которые гармонично сочетаются с современными аксессуарами, найденными на блошиных рынках.

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