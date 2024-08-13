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ЭкономикаНовостиДизельный двигатель

Почему бензин сейчас так дешево?

 and  Alex Stellmacher
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Почему бензин сейчас так дешево?

Цена топлива должна взмывать вверх: Наступает сезон отпусков, конец войны в Украине не виден, и ситуация на Ближнем Востоке угрожает эскалацией. Однако бензин и дизель так дешевы, как никогда. Даже эксперты удивлены.

Льющие сейчас на заправке могут задаться вопросом: при цене дизеля около 1,60 евро за литр, он такой же дешевый, как и 13 месяцев назад. А бензин стоит 1,70 евро, уровня, которого не было полгода.

Это радость для отпускников - и редкость, учитывая продолжающуюся войну в Украине и эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Эти факторы обычно приводили к росту цен в прошлом.

Так как же это возможно? Hagen Reiners, эксперт по ценам на нефть в Argus Media, объясняет: "Ответ на этот, казалось бы, простой вопрос на самом деле очень сложный. В общем, можно сказать, что цены на сырье, нефть, немного снизились". Еще одним фактором является то, что прибыль нефтеперерабатывающих заводов, особенно для дизеля, значительно снизилась в последние месяцы.

"Спрос на нефть в настоящее время оценивается как несколько вялый, например, из-за слабых экономических данных из США", - говорит Reiners. Это приводит к более дешевым конечным продуктам, дизелю и бензину, на заправке. Важным фактором также является Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). "ОПЕК планирует увеличить производство. Эти объемы были снижены в октябре прошлого года для стабилизации высокой цены".

Слабая мировая экономика

Andreas Höhl, эксперт по теме в ADAC, говорит: "Низкие цены на топливо обусловлены благоприятными условиями, в частности, ценой на нефть. Нефть Северного моря, которая важна для нас, имела очень низкую цену около 76-77 долларов США за баррель на прошлой неделе". Однако цена сейчас снова растет. Предыдущее снижение цены было в основном связано со слабой мировой экономикой, в частности, в США, Китае и Европе.

"Текущее умеренное увеличение цены может быть связано с растущими tensions на Ближнем Востоке. Озабоченность дальнейшей эскалацией там может увеличить цену на нефть. В общем, цены на топливо низкие, когда цена на нефть низкая", - подтверждает Höhl, соглашаясь с Reiners. "Прошлая неделя была самой низкой для бензина за последние полгода и для дизеля за 13 месяцев. Это было хорошо для водителей, особенно сейчас во время сезона путешествий. Пока не ясно, останутся ли цены на таком уровне".

В отличие от ожидаемого роста из-за глобальных конфликтов, топливо для дизельных двигателей остается удивительно доступным по цене около 1,60 евро за литр, такой же, как и год назад. Несмотря на продолжающиеся tensions в Украине и на Ближнем Востоке, двигатели бензиновые и дизельные продолжают предлагать более низкие цены, чем несколько месяцев назад.

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