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ЭкономикаНовостиДизельный двигатель

Почему бензин и дизельное топливо столь дешевы в данный момент?

 and  Katherine Bradley
Время чтения 2 минут

Почему бензин и дизельное топливо столь дешевы в данный момент?

Цена топлива должна резко вырасти: Наступает сезон отпусков, конца войне на Украине не видно, и ситуация на Ближнем Востоке угрожает эскалацией. Однако бензин и дизель так дешевы, как никогда. Даже эксперты удивлены.

Льющие сейчас на заправке могут удивиться: при цене дизеля около 1,60 евро за литр, самой низкой за 13 месяцев, и бензина 1,70 евро, самого низкого за полгода, это удивляет, особенно с учетом войны на Украине и эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В прошлом эти факторы привели бы к росту цен.

Так как же это возможно? Hagen Reiners, эксперт по ценам на нефть в Argus Media, объясняет: "Ответ на этот, казалось бы, простой вопрос на самом деле очень сложный. В общем, можно сказать, что цены на сырье, сырой нефти, немного снизились". Еще один фактор - прибыль нефтеперерабатывающих заводов, особенно для дизеля, значительно снизилась в последние месяцы.

"Спрос на сырую нефть в настоящее время оценивается как немного снижающийся, например, из-за слабых экономических данных из США", - говорит Reiners. Это приводит к более дешевым конечным продуктам, дизельному и бензиновому топливу на заправках. Важным фактором также является Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). "ОПЕК планирует увеличить производство. Эти объемы были сокращены в октябре прошлого года для стабилизации высокой цены".

Слабая мировая экономика

Andreas Hölzel, эксперт по теме в ADAC, говорит: "Низкие цены на топливо обусловлены благоприятными условиями, в частности, ценой на нефть.North Sea oil, которое важно для нас, имело очень низкую цену около 76-77 долларов США за баррель на прошлой неделе". Однако цена сейчас снова растет. Предыдущее снижение цены было в основном связано со слабой мировой экономикой, в частности, в США, Китае и Европе.

"Текущее умеренное увеличение цены может быть связано с растущей напряженностью на Ближнем Востоке. Страх перед дальнейшей эскалацией там может повысить цену на нефть. В общем, цены на топливо низкие, когда цена на нефть низкая", - подтверждает Hölzel, соглашаясь с Reiners. "Прошлая неделя была самой низкой для бензина за полгода и для дизеля за 13 месяцев. Это было хорошо для водителей, особенно сейчас в сезон путешествий. Пока не ясно, останутся ли цены на таком уровне".

Несмотря на продолжающийся конфликт на Украине и потенциальную эскалацию на Ближнем Востоке, автомобили с дизельным двигателем на дорогах сейчас получают выгоду от рекордных низких цен на топливо. Дизельное топливо сейчас продается примерно по 1,60 евро за литр, цены не видели уже более года.

Снижение цен на сырую нефть и снижение прибыли нефтеперерабатывающих заводов, в частности для дизеля, способствовали снижению стоимости топлива на заправках.

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