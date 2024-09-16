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Побережье Карибского бассейна подверглось предупреждению о сильных погодных условиях, а метеорологи ожидают ливней и потенциального риска наводнения.

Прогнозируется штормовое предупреждение, охватывающее территорию от Бед weibха, Южная Каролина, до устья реки Окракок, Северная Каролина. Данное развитие событий получило название 'Возможный тропический циклон восемь' по классификации Национального opinión де Центро де Тторнадос (NHC). Такое...

 and  Grigoriy Williams
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Специалисты Национального центра ураганов прогнозируют, что беспорядок, возможно, превратится в...
Специалисты Национального центра ураганов прогнозируют, что беспорядок, возможно, превратится в тропический шторм Хелена к понедельнику.

Побережье Карибского бассейна подверглось предупреждению о сильных погодных условиях, а метеорологи ожидают ливней и потенциального риска наводнения.

Безымянный тропический шторм, который еще не сформировался, предположительно проявится в течение следующих 48 часов, затрагивая Эдисто-Бич, Южная Каролина, и распространяясь до Орококского пролива, Северная Каролина.

Условия тропического шторма могут начаться уже в воскресенье вечером, затрагивая прибрежные районы.

Национальный центр ураганов дополнительно сообщает: "Опасный приливной шторм в сочетании с приливом приведет к наводнению в обычно сухих прибрежных районах из-за продвижения соленой воды внутрь от побережья."

Прогнозируется приливной шторм высотой 1-3 фута на Южной Санти-Ривер, Южная Каролина, до Орегонского пролива, Северная Каролина; Неус и Бэй Риверс, Северная Каролина; и Памлико и Пунго Риверс, Северная Каролина.

В настоящее время беспорядочное возмущение демонстрирует скорость ветра около 45 миль в час, движущееся на северо-запад со скоростью 7 миль в час, как было сообщено в обновлении 8 вечера ET центром ураганов. Этот безымянный тропический шторм находится в 140 милях восточно-юго-восточнее Чарльстона, Южная Каролина.

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Система, как ожидается, превратится в тропический шторм к понедельнику, получив название Хелен. Национальный центр ураганов заявил: "Ядро системы, как ожидается, достигнет предупредительной зоны в понедельник."

Возмущение может усилиться перед сушей из-за горячих вод в Атлантике и низкого ветрового трения, согласно центру ураганов.

Главной проблемой является ожидаемый сильный дождь, приближающийся к рабочей неделе. "С понедельника по среду Потенциальный тропический циклон восемь вызовет 3-6 дюймов осадков с изолированными значениями до 8 дюймов в северной и северо-восточной частях Южной Каролины, а также на побережье Северной Каролины", - заявили метеорологи.

Прогнозируется 2-4 дюйма осадков с изолированными значениями до 6 дюймов, распространяющимися на Виргинию. "Эти осадки могут привести к локализованным или разбросанным вспышкам и городским наводнениям, а также к незначительному наводнению рек", - предостерегали метеорологи.

Как и все вращающиеся, прибрежные тропические системы, возможны несколько торнадо, некоторые из которых могут коснуться восточной части Северной Каролины в понедельник.

Тяжелый дождь будет смещаться на север в течение рабочей недели. "Система принесет риск разбросанных вспышек и городских наводнений, а также незначительного наводнения рек на востоке Северной Каролины и северо-востоке Южной Каролины с tonight до раннего вторника. Также есть риск изолированных вспышек и городских наводнений в большей части региона Средней Атлантики к среде", - сообщили метеорологи.

Будущий шторм может принести неблагоприятные погодные условия в пострадавшие районы, вызывая нарушения. Жители и посетители должны внимательно следить за прогнозом на любые изменения скорости ветра или количества осадков.

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