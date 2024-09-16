Побережье Карибского бассейна подверглось предупреждению о сильных погодных условиях, а метеорологи ожидают ливней и потенциального риска наводнения.

Безымянный тропический шторм, который еще не сформировался, предположительно проявится в течение следующих 48 часов, затрагивая Эдисто-Бич, Южная Каролина, и распространяясь до Орококского пролива, Северная Каролина.

Условия тропического шторма могут начаться уже в воскресенье вечером, затрагивая прибрежные районы.

Национальный центр ураганов дополнительно сообщает: "Опасный приливной шторм в сочетании с приливом приведет к наводнению в обычно сухих прибрежных районах из-за продвижения соленой воды внутрь от побережья."

Прогнозируется приливной шторм высотой 1-3 фута на Южной Санти-Ривер, Южная Каролина, до Орегонского пролива, Северная Каролина; Неус и Бэй Риверс, Северная Каролина; и Памлико и Пунго Риверс, Северная Каролина.

В настоящее время беспорядочное возмущение демонстрирует скорость ветра около 45 миль в час, движущееся на северо-запад со скоростью 7 миль в час, как было сообщено в обновлении 8 вечера ET центром ураганов. Этот безымянный тропический шторм находится в 140 милях восточно-юго-восточнее Чарльстона, Южная Каролина.

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Система, как ожидается, превратится в тропический шторм к понедельнику, получив название Хелен. Национальный центр ураганов заявил: "Ядро системы, как ожидается, достигнет предупредительной зоны в понедельник."

Возмущение может усилиться перед сушей из-за горячих вод в Атлантике и низкого ветрового трения, согласно центру ураганов.

Главной проблемой является ожидаемый сильный дождь, приближающийся к рабочей неделе. "С понедельника по среду Потенциальный тропический циклон восемь вызовет 3-6 дюймов осадков с изолированными значениями до 8 дюймов в северной и северо-восточной частях Южной Каролины, а также на побережье Северной Каролины", - заявили метеорологи.

Прогнозируется 2-4 дюйма осадков с изолированными значениями до 6 дюймов, распространяющимися на Виргинию. "Эти осадки могут привести к локализованным или разбросанным вспышкам и городским наводнениям, а также к незначительному наводнению рек", - предостерегали метеорологи.

Как и все вращающиеся, прибрежные тропические системы, возможны несколько торнадо, некоторые из которых могут коснуться восточной части Северной Каролины в понедельник.

Тяжелый дождь будет смещаться на север в течение рабочей недели. "Система принесет риск разбросанных вспышек и городских наводнений, а также незначительного наводнения рек на востоке Северной Каролины и северо-востоке Южной Каролины с tonight до раннего вторника. Также есть риск изолированных вспышек и городских наводнений в большей части региона Средней Атлантики к среде", - сообщили метеорологи.

Будущий шторм может принести неблагоприятные погодные условия в пострадавшие районы, вызывая нарушения. Жители и посетители должны внимательно следить за прогнозом на любые изменения скорости ветра или количества осадков.

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