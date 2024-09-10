- Побег скота побуждает полицию вмешаться

В районе Мейсена на автобусной остановке сотрудники правоохранительных органов столкнулись со бродячими коровами. Полицейские приняли меры, чтобы предотвратить смешивание этих сбежавших коров с дорожным движением, как сообщили представители властей. Они сбежали через поврежденный загон. Удалось установить владельца, который любяще вернул животных и в процессе починил ограждение. Никто не пострадал.

Авторитеты отметили, что поврежденный загон имел отверстие шириной около двух футов, что, скорее всего, и позволило коровам сбежать. После того, как коровы были благополучно возвращены, владелец упомянул, что у него есть несколько других видов скота разных размеров, и ему нужно убедиться, что все загоны надежны.

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