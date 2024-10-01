Победоносный стрелок в царстве Рста больше не увидит дневного света.

Ханна Гутиеррес- Рид, ответственная за оружие на съемочной площадке фильма "Руст", где произошла смертельная стрельба, продолжит отбывать свой срок в тюрьме. Ее ходатайство об условно-досрочном освобождении было отклонено судьей Мэри Марлоу Соммер. Кроме того, ей не было предоставлено новое судебное разбирательство, согласно суду в Санта-Фе, Нью-Мексико.

Ранее Гутиеррес- Рид получила 18-месячный тюремный срок за халатность, повлекшую смерть, после вердикта присяжных в марте. Судья оставила этот максимальный срок приговором.

Несмотря на несколько апелляций, поданных командой адвокатов Гутиеррес- Рид, они не смогли добиться условно-досрочного освобождения или нового судебного разбирательства.

Пистолет-пушка с боевыми патронами

Гутиеррес- Рид была ответственна за безопасность оружия во время съемок вестерна "Руст", где Алекс Болдуин был и продюсером, и главным актером. Во время репетиций в октябре 2021 года 42-летняя оператор-постановщик Галина Хитчин смертельно ранила выстрел из пистолета-пушки. Гутиеррес- Рид зарядила револьвер, в котором были боевые патроны. Обвинение утверждало, что она пренебрегла правилами безопасности и не проверила патроны. Тайна того, как боевые патроны попали на съемочную площадку, остается неразгаданной. tanto Гутиеррес- Рид, как и Болдуин, утверждают, что они невиновны в этом инциденте.

Также Болдуин предъявили обвинение в халатности, повлекшей смерть, в отдельном судебном разбирательстве. Однако в июле судья Соммер неожиданно приостановила процесс. Защита утверждала, что обвинение утаивает доказательства и ведет себя серьезно недобросовестно.

Решение оставить Ханну Гутиеррес- Рид в тюрьме за ее роль в смертельной стрельбе на съемочной площадке фильма "Руст" означает, что она не сможет надзирать за безопасностью развлечений в будущих фильмах. Инцидент с пистолетом-пушкой, который привел к смерти Галины Хитчин, стал одной из последних проблем безопасности в сфере развлечений.

Читайте также: