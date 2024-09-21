Победительная команда ледового медведя из Берлинского ДЕЛ открывает праздник после победы в первом матче.

Начало сезона в немецкой хоккейной лиге взрывается энергией: Кёльнские акулы проигрывают титулованным Берлинским медведям, которые также считаются фаворитами на победу в этом 31-м сезоне.Straubing Tigers возглавляют таблицу, в то время как Мюнхен в напряженной игре обыгрывает Изерлон. В дебюте сезона восходящая звезда Марк Михаэлис забивает свой первый гол в DEL.

Подопечные Берлина Eisbären начинают сезон с победы над решительными Кёльнскими акулами со счетом 6:2 (1:0, 3:1, 2:1). Берлинские медведи, как действующие чемпионы, считаются фаворитами на победу в этом году.

Новые игроки Габриэль Фонтейн и Лайам Кирк оба забили по два гола за гостей, а Фредерик Тиффельс (36.) и Эрик Хёрдлер (37.) забили два дополнительных гола за чемпионов.

Ведущие в таблице Straubing Tigers легко обыгрывают Düsseldorf EG со счетом 7:2 (5:1, 2:0, 0:1). Джошуа Самански забил два гола против потерпевших поражение Рейнландцев.

Мюнхен вырывает победу

Мюнхен EHC Red Bull, считающиеся фаворитами, одерживают неожиданную победу над Изерлонскими рострсами со счетом 7:5 (3:0, 0:3, 4:2). Команда тренера Тони Сёдерхольма сначала вела 3:0 и 4:3 в Сауэрланде, но затем отставала 4:5 на 51-й минуте и пришлось забивать два гола за 28 секунд, чтобы победить. Крис ДеСоза забил решающий гол 7:5 (60.).

Адлер Mannheim вырывает победу со счетом 4:3 (1:1, 3:0, 0:2) у Швеннингенских диких крыльев благодаря сильной второй половине. В течение 48 секунд команда Мангейма превратила ничью 1:1 в преимущество 3:1. Новая звезда Марк Михаэлис забил свой первый гол в DEL, сделав счет 4:1 (29.). Несмотря на поздние усилия, дикие крылья не смогли вернуться в игру.

Под руководством нового тренера Александра Зульцера Фиштаун Пингвины из Бремена выиграли у Гризли Вольфсбург в северном немецком дерби со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). Несмотря на их честную игру, они обыграли своих разбитых соперников. Фиштаунские львы из Франкфурта выиграли свою первую игру со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) против Нюрнбергских ледовых тигров.

(Примечание: Точные времена голов в оригинальном тексте были удалены из-за ограничений при создании текста с точными временами.)

Берлинские медведи, фавориты на победу в этом году, побеждают решительных Кёльнских акул со счетом 6:2. Во время неожиданной победы Мюнхена над Изерлоном француз Габриэль Фонтейн забивает два гола за гостей.

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