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Победитель винтажного шоу: "Скретч-маркированный швейцарский Бугаттти"

Соревнование, проводимое на Пайбл Бич, считается Олимпийскими играми мира классических автомобилей. На этот раз победу одержал европейский коллекционер Фриц Буркхард, [email protected] сделавший историю со своим вечным автомобилем.

 and  Katherine Bradley
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- Победитель винтажного шоу: "Скретч-маркированный швейцарский Бугаттти"

На ежегодном конкурсе элегантности Pebble Beach в солнечной Калифорнии обычно в центре внимания находятся безупречно отреставрированные классические автомобили. Но в этом году почетное звание досталось 90-летнему Bugatti с многочисленными царапинами. Текущий владелец, швейцарский коллекционер Фриц Буркард, бережно хранил гоночный классический автомобиль в его первоначальном состоянии, превзойдя более 200 тщательно отполированных конкурентов.

Изначально созданный для гоночного трека, Bugatti Type 59 был исключительной машиной. После сезона гонок 1935 года дизайнер Этторе Бугатти отказался от участия в Гран-при. Он преобразовал автомобиль в спортивный автомобиль для дорог в своем заводе в Мольшхайм, Альзас. Несмотря на изменения, Type 59 продолжал получать награды на треке. В 1937 году автомобиль был приобретен бельгийским королем Леопольдом III, который перекрасил его из традиционной синей цветовой схемы в черный с желтой полосой.

Историческая победа поцарапанного Bugatti на конкурсе элегантности Pebble Beach сигнализировала о меняющемся тренде, который начал формироваться в прошлом году. Жюри теперь уделяет больше внимания автомобилям с дефектами, которые были консервативно сохранены, а не идеально отреставрированным в шоу-руме. В 2021 году еще один гоночный автомобиль до войны, Alfa Romeo 1932 года, занял среди трех лучших претендентов на главный приз.

Производство оригинального Bugatti Type 59 происходило на заводе Этторе Бугатти в Мольшхайме, Альзас, где он был преобразован из гоночной машины в спортивный автомобиль для дорог. Несмотря на новое назначение автомобиля и добавление царапин, его исключительные качества все еще заслужили признание, как продемонстрировала его примечательная победа на конкурсе элегантности Pebble Beach.

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