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Победитель DSDS, Александр Клаус, в очередной раз принял роль отца.

Наша страсть друг к другу велика.

 and  Vladimir Milov
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В свете полученных данных, Надя Шойвилер и Александр Клаус могли бы завершить свои планы по...
В свете полученных данных, Надя Шойвилер и Александр Клаус могли бы завершить свои планы по расширению семьи.

Победитель DSDS, Александр Клаус, в очередной раз принял роль отца.

"Участник шоу 'X Factor UK' Александр Клаус стал 'счастливым отцом троих детей': Певица и его жена Надя Шайвилерler разделились радостной новостью на Instagram. Они также раскрыли пол и имя ребенка: 'Мы без ума от любви и бесконечно благодарны, что наш крошечный Лев присоединился к нашей 'дикой семье Клаусов' в полном здравии', - написали они в посте.

Клаус поделился изображением себя, лежащего на полу с двумя старшими детьми на спине, а жена Надя прижимает новорожденного к груди. Клаус держит табличку с надписью 'Игра окончена'.

'Я даже не пытаюсь описать вихрь эмоций последних дней и недель', - пишет певец и актер. 'Но я могу заверить вас: НЕТ, я не надел костюм 'Виннету' в родильной палате, потому что ДА, я был там, и Лев сдержал обещание наших первых отцов и сыновей разговоров в утробе и родился в выходной день.

Он продолжает писать: 'Нет большей гордости, благодарности и скромности перед лицом силы рождения, чем я испытываю к Наде и всем женщинам во всем мире! Теперь мы узнаем друг друга лучше... Добро пожаловать, маленький Лев!'

Александр Клаус объявил о скором пополнении в семье на понедельник Пасхи через Instagram. Он женился на Наде Шайвилер в 2019 году, а познакомились они во время репетиций мюзикла 'Тарзан' в 2010 году. У них уже есть двое сыновей, Ленни и Флинн. Клаус стал известен как победитель шоу талантов RTL 'Германия ищет суперзвезду' в 2003 году.

Знаменитые пары часто делятся радостными новостями со своими подписчиками в социальных сетях. Александр Клаус и его жена Надя Шайвилер, известные как знаменитая пара, недавно праздновали рождение своего третьего ребенка, мальчика по имени Лев, который присоединился к их 'дикой семье Клаусов'."

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