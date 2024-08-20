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Федеральные земли ГерманииНовостиЭнергетический Котбус

Победа в "Вердере": желаемое место в лиге для дебютанта

На начальном этапе Кубка Германии молодой талант Кевин Топп обеспечивает победу Бремена. Его хет-трик против Котбуса служит прелюдией к потенциальным успехам. Уверенный в себе 20-летний Топп замечает: «Время работает на меня».

 and  James Williams
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- Победа в "Вердере": желаемое место в лиге для дебютанта

Кеке Топп впечатлил своей игрой в дебюте за «Вердер» в футболке SV Werder Bremen, что разожгло в нем желание забивать больше голов в Бундеслиге. «Конечно, я бы тоже хотел забивать в высшей лиге Германии. У меня еще много времени впереди, мне всего 20 лет», - поделился форвард после хет-трика против «Энергетике» в первом раунде Кубка Германии.

С матч-болом под мышкой, Топп неторопливо направился в раздевалку после впечатляющего дебюта в «Вердере». «Если ты забиваешь хет-трик, то заслуживаешь сохранить мяч. Это был мой первый хет-трик в профессиональных лигах, надеюсь, не последний», - не смог удержаться от комментария нападающий.

Перед переходом в «Вердер», Топп уже выступал за них в академии. Он вернулся в родной город в июне. «Приятно быть дома, с семьей и друзьями. Знание этого места облегчило мою адаптацию», - поделился Топп о жизни возле реки Везер.

Вернер сдерживает энтузиазм

Тем не менее, Топп оставался скромным после своего успеха в «Энергетике», вместо этого отдав должное своим товарищам по команде. «Я был хорошо позиционирован благодаря поддержке моих товарищей. Без их помощи я бы не смог забить. Я не тот игрок, который может обыграть нескольких защитников в одиночку», - объяснил 20-летний форвард.

Тренер Оле Вернер также постарался снизить градус возбуждения. «Сегодня был всего лишь первый раунд Кубка Германии. Молодому таланту, такому как Топп, есть еще чему поучиться в Бундеслиге. Но мы верим в его талант», - добавил Вернер.

В эту субботу Топп готовится подтвердить значение своей фамилии, когда «Вердер» сыграет против «Аугсбурга», открывая новый сезон Бундеслиги.

После своей впечатляющей игры против «Энергетике», Топп выразил желание забивать больше голов в Бундеслиге, назвав «Энергетику» своей последней жертвой. «Я был рад забить хет-трик против «Энергетике» в Кубке Германии, но я с нетерпением жду возможности забивать чаще в Бундеслиге», - сказал Топп.

Когда его спросили о своем хет-трике против «Энергетике», Топп подчеркнул роль своих товарищей по команде в своем успехе. «Забить три гола против «Энергетике» было здорово, но я не смог бы этого сделать без поддержки и помощи моих товарищей».

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