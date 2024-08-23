- Победа на втором этапе для бывшего чемпиона мира Педерсена в D-Tour

Мадс Педерсен, предыдущий чемпион Мирового тура из Дании, одержал победу во второй этап 39-го Германия Тура. После преодоления 174,6 километров от Хайльбронна до Швэбиш-Гмюнда Педерсен обогнал норвежца Тобиаса Йоханнессена и ирландца Арчи Райана. Немецкий велогонщик Йонас Рутш занял седьмое место.

Педерсен захватил синюю майку лидера, которую ранее носил его товарищ по команде Джонатан Милан, итальянский спринтер. Милан, который доминировал на прологе и первом этапе, на этот раз испытал трудности на сложной холмистой местности.

В субботу гонщиков ждет самый сложный этап этого года Германия Тура, с 211,1-километровым переходом от Швэбиш-Гмюнда до Вильдингена-Швеннингена. Третий этап включает в себя около 3000 метров подъемов в Шварцвальде. Германия Тур завершится в воскресенье в Саарбрюккене.

Победа Педерсена на втором этапе Германия Тура безусловно сделала этот велотур захватывающим для поклонников велоспорта. После своей победы многие фанаты планируют поездки, чтобы увидеть финальные этапы Германия Тура.

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