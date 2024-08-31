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Федеральные земли ГерманииНовостиRB Лейпциг

Победа Байера продолжается со счетом 2:3 над двойным набором Опенды.

Изначально Байер 04 Леверкузен казался победителем, с перевесом 2:0. Тем не менее, они вскоре утратили преимущество и потерпели поражение в своем первом матче Бундеслиги после 35 матчей без поражений.

 and  Viktoria Klein
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- Победа Байера продолжается со счетом 2:3 над двойным набором Опенды.

Период доминирования "Баварии" в Бундеслиге прервался в первом домашнем матче сезона. После впечатляющей серии из 35 матчей без поражений "Байер 04" потерпел поражение 2:3 (2:1) от "РБ Лейпциг", участника Лиги чемпионов, в субботу вечером. Это было первое поражение чемпионов против внутренних соперников с 27 мая 2023 года.

Лейпциг, который ранее трижды проигрывал "Байеру", прервал свою серию поражений против действующих чемпионов и одержал третью победу подряд в напряженном матче. Перед 29 615 зрителями на "БайАрене" голы от Джереми Фрימפонга (39') и Алехандро Гримальдо (45') были забиты "Байером", но голы от Кивина Кампла (45+7) и два гола от Лоиса Опенде (57', 80') привели к поражению чемпионов.

После напряженной победы со счетом 1:0 в Кубке Германии над "ФК Карл Цейсс Йена" Хави Альonso сделал семь изменений в стартовом составе. Луккас Хradecky, больной голкипер, иJonathan Tah, несмотря на неудачные переговоры с "Баварией", остались капитанами команды.

Байер задает темп

Перед матчем тренер "Байера" заявил, что его команда еще не достигла пика формы. Встреча с сильной командой Лейпцига дала возможность для роста. Хозяева поля атаковали и почти забили дважды, когда удар головой Пиеро Хинкапиэ лишь слегка коснулся нижней перекладины (10') и дальний удар Гранта Шакки почти не попал в створ ворот через пять минут.

Лейпциг, который еще мог подписывать игроков до матча, доверился ветеранам и исключил своих новых талантов из стартового состава. Без Уилли Орбана, который был дисквалифицирован, тренер Марко Розе выбрал трех защитников и двух дополнительных вингеров, которые отходили во время атак "Байера". В обороне в центре поля начал играть молодой Эль-Чадаилле Битшиабу.

Выход Розе

В матче состоялась ранняя замена, когда Амаду Хаидара получил удар головой от Виктора Бонифаса, что потребовало замены на Николаса Зейвальда в центре обороны. Роль Розе в матче закончилась после фола на Лоисе Опенде, когда тренер "РБ" неоднократно ругался с судьей Маттиасом Йолленбеком, в результате чего получил желтую карточку и был удален с поля.

Преимущество "Байера" было вознаграждено голом Фрימפонга после ошибки Лукаса Клостermann. Второй гол, красиво исполненный Алехандро Гримальдо после впечатляющей командной игры, увеличил преимущество. Лейпциг с трудом поспевал за темпом, но гол Кивина Кампла добавил напряжения, и Лейпциг усилил свои атаки во втором тайме. Два поздних гола Лоиса Опенде (57', 80') закрепили победу Лейпцига, а попытка "Байера" сравнять счет в конце матча не увенчалась успехом.

В напряженном матче "РБ Лейпциг" прервал свою серию поражений против действующих чемпионов Бундеслиги "Байер 04". Победа стала третьей подряд против сильных соперников.

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