Поражение от РБ Лейпциг - Победа Байера Леверкузена заканчивается после 35 матчей.

Титаны Байера Леверкузен рухнули перед своими болельщиками после окончания исторической серии. На этот раз не последовало чудесного восстановления, и немецкие чемпионы по футболу потерпели поражение в своем первом домашнем матче сезона. После 35 матчей Бундеслиги без поражений Байер Леверкузен потерпел поражение со счетом 2:3 (2:1) от претендента на Лигу чемпионов РБ Лейпциг в субботу вечером, впервые проиграв в национальном первенстве с 27 мая 2023 года.

"У нас была возможность до самого конца. Голы, которые мы пропустили, были слишком простыми. В целом, мы сыграли лучше, чем в кубке. (...) Мы допустили ошибки в обороне. В нескольких ситуациях мы ослабили хватку, и это нам аукнулось," - сказал Джонатан Тах на Sky TV.

РБ Лейпциг, который трижды подряд проигрывал Байеру, прервал свою серию поражений против действующих чемпионов и одержал свою третью победу в трех официальных матчах. Перед 29 615 зрителями на стадионе Бай-Арена Джерemie Frimpong (39.) и Alejandro Grimaldo (45.) забили голы за Байер Леверкузен. Kevin Kampl (45.+7) и два гола Лоиса Опенды (57./80.) обеспечили победу РБ Лейпциг.

"Это было захватывающе для зрителей, и в итоге это оказался отличный результат для нас. Счет 2:1 держал нас в игре. Байер был лучше в первом тайме, но мы верили в себя," - сказал спортивный директор РБ Ровен Шрёдер, добавив, "Есть отличная атмосфера. Мы должны верить в себя. У нас огромный потенциал."

После узкой победы со счетом 1:0 над ФК Карл Цейсс Йена в Кубке Германии тренер Байера Хави Альonso вернул нескольких основных игроков в стартовый состав, произведя семь замен. Регулярный вратарь Лукаш Храдек все еще отсутствовал из-за болезни, а Джонатан Тах остался в обороне, так как его переход в Баварию еще не состоялся.

Перед матчем тренер Байера заявил, что его команда еще не работает на пике формы. Против сильной команды Лейпцига у них была возможность улучшить свою игру. Хозяева сразу же перешли в наступление и не повезло, когда удар головой Пиеро Хинкапиэ только ударился об перекладину (10.), а дальний удар Гранта Хакка пролетел мимо ворот через пять минут.

Гости, которые все еще были активны на трансферном рынке до дедлайна, начали с проверенными игроками и не включали новых подписаний в стартовый состав. Вилли Орбан отсутствовал из-за дисквалификации, и тренер Марко Розе выбрал трех защитников с двумя дополнительными более атакующими вингерами, которые отходили назад, когда Леверкузен атаковал. Розе дал свой первый стартовый состав Эль-Шадали Битшиабу в центре обороны.

В начале матча тренер Лейпцига Розе столкнулся с проблемой, когда Амаду Хайдара ударили головой в голову Виктором Бонифасом и его пришлось заменить по медицинским показаниям. Его заменил Николас Зейвальд в опорной зоне. Для Розе матч уже был закончен на скамейке запасных. После фола на Опенде тренер РБ громко и неоднократно ругал судью Маттиаса Йолленбека, который сначала предупредил тренера Лейпцига, а затем показал ему желтую карточку.

Превосходство Байера Леверкузена было использовано Фрימפонгом после ошибки Лукаса Клостermann, который головой отдал мяч голландцу, позволив забить первый гол. Второй гол был образцом после идеальной комбинации пасов Мартина Террье, Флориана Вирца и автора гола, Гримальдо.

Гол Кампла РБ Лейпциг вернул жизнь в матч, и гости также усилили свою атакующую игру. Это стало началом захватывающей второй половины для Лейпцига. Действительно, Опенда затем смог забить мяч мимо вратаря Ковара с острого угла и удивить вратаря Байера дальним ударом на 80-й минуте, сделав счет 3:2. Байер Леверкузен снова пошел вперед, но на этот раз им не удалось организовать поздний comeback.

Небо было ясным и солнечным, освещая стадион Бай-Арена, служа фоном для драматического противостояния между Байером Леверкузеном и РБ Лейпцигом. Несмотря на свои героические усилия, Джонатан Тах признал, что Defensive ошибки и провалы в концентрации Байера Леверкузена стоили им матча.

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