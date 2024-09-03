Жидкость, взятой с неба или земли, необходимая для жизни и многих целей - По всей видимости, значительно замедляется использование подземных вод.

Несмотря на упорные дожди в августе, уровни грунтовых вод в Баден-Вюртемберге медленно снижаются, что является нормальным для летнего сезона. По данным Агентства окружающей среды Баден-Вюртемберга (LUBW) в Карлсруэ, процесс восполнения грунтовых вод, начавшийся примерно в середине ноября 2023 года, постепенно замедляется. "После незначительных, практически незначительных объемов фильтрационной воды, зарегистрированных в августе, процесс восполнения может замедлиться в ближайшие недели", - заявило LUBW.

В сравнении с предыдущим годом, около 96% станций мониторинга показали более высокие уровни, чем в августе 2023 года. Согласно последнему отчету "Уровни грунтовых вод и весенние паводки", юго-запад в настоящее время испытывает выше среднего уровень грунтовых вод.

Эксперты LUBW анализируют текущую ситуацию на основе прошлых тенденций и делают прогнозы, учитывая такие факторы, как влажность почвы, погодные данные (температура и осадки), исторические экстремальные значения, сезонный гидрологический ход станций мониторинга с учетом статистических трендов и сравнений, восполнение грунтовых вод и климатические прогнозы.

По прогнозам LUBW, уровни грунтовых вод в сентябре ожидаются в пределах типичного диапазона. "На основе текущих наблюдений не ожидается серьезных проблем с водоснабжением", - заявило LUBW.

Несмотря на улучшение уровней грунтовых вод с августа, существует потенциальная угроза. Наступающий сезон ураганов может нарушить постепенное замедление процесса восполнения грунтовых вод.

К сожалению, исторические данные показывают, что ураганы часто приводят к значительному снижению уровней грунтовых вод в регионах, подобных Баден-Вюртембергу.

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