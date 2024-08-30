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КультураНовостиПродавец

По сути, требуется просто наличные.

В юности Аннетт Рауль-Кёлер была без ума от Биг Битлз. В настоящее время она планирует продать одежду преданного фаната в программе 'Bares für Rares' и сталкивается с радостным поворотом事件.

 and  Mark Rodriguez
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На аукционе 'Барсе фюр Раре', был предложен к покупке настоящий свитер фаната группы The Beatles...
На аукционе 'Барсе фюр Раре', был предложен к покупке настоящий свитер фаната группы The Beatles 1964 года

- По сути, требуется просто наличные.

"С собой прихватила я Вильфрида, он мой талисман удачи," - говорит Аннетт Рауль-Кёллер, входя в специализированную комнату "Бares für Rares". Вильфрид Будде - это третий спутник жизни пенсионерки из Хамма. "Разведенная, вдова, а потом встретила его," - вспоминает Рауль-Кёллер. Хорст Лихтер с интересом расспрашивает и узнает, что пара познакомилась через объявление. Любовь с первого взгляда: "Через три недели он переехал," - говорит женщина с широким западно-фальским акцентом.

Основная цель визита Рауль-Кёллер на шоу блошиного рынка: она нашла свою старую Битлз платье и подумала, что оно идеально подойдет для "Бares für Rares". Лихтер смеется: "Нравится пара," - говорит он о своих гостях.

Платье Битлз на "Bares für Rares"

Это официальный сувенир, утверждает Детлев Кюммель. Платье украшено гитарами, лицами Fab Four и фразами и текстами из некоторых из их хитов, которые включены в альбом 1964 года "Meet the Beatles". Платье также от того же года.

Аннетт Рауль-Кёллер предлагает цену в 80 евро. Эксперт сомневается: "Пожалуйста, забудьте про 80 евро," - говорит Кюммель. Продавец удивлен, когда он оценивает стоимость в 400-600 евро - Significantly more than her desired price. Хорст Лихтер доволен ею. "Ты та, кто нужен."

Платье Битлз хорошо принимается в комнате торговцев. Кристиан Вектель делает первое предложение в 200 евро. В конце концов, он получает его за 400 евро - "100 евро за каждого Битла," - объясняет покупатель.

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Продавец, Детлев Кюммель, утверждает, что платье Битлз - это официальный сувенир. Аннетт Рауль-Кёллер, продавец платья Битлз, изначально просит 80 евро, но эксперт, Кюммель, оценивает стоимость платья в диапазоне от 400 до 600 евро.

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