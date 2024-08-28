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По сообщениям, возможно, самый пожилой немец умер в возрасте 114 лет.

В процессе жизни и перехода в дом престарелых Шарлотта Кретшманн обошла многих. К сожалению, она умерла в возрасте 114 лет

 and  Mark Rodriguez
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В земле Баден-Вюртемберг скончалась старейшая жительница региона Шарлотта Крехшманн в возрасте 114...
В земле Баден-Вюртемберг скончалась старейшая жительница региона Шарлотта Крехшманн в возрасте 114 лет в доме престарелых.

- По сообщениям, возможно, самый пожилой немец умер в возрасте 114 лет.

Самая пожилая леди в Германии récentement покинула этот мир в возрасте 114 лет в Баден-Вюртемберге. Ее внук объявил об этом в немецком агентстве новостей. По его словам, его бабушка, Шарлотта Кречманн, мирно ушла из жизни в своем доме престарелых в Кирххайме под Теком, расположенном к югу от Штутгарта, в один из вечеров во вторник. Кречманн родилась 3 декабря 1909 года, что делает ее на 17 лет старше, чем королева Елизавета II, и на пять лет старше, чем начало Первой мировой войны. До этого "Штутгартер Nachrichten" и "Штутгартер Цайтунг" уже освещали ее историю.

Статус звезды социальных сетей

Она не придавала большого значения своему возрасту, заметив: "Я не выбирала это. Я не могу ничего с этим поделать". Она считала, что каждый может прожить еще один день, и нет необходимости прилагать какие-либо особые усилия. Также она не беспокоилась о смерти, сказав: "Бесполезно. Это все равно произойдет, и я ничего не могу с этим поделать". До нескольких лет назад Кречманн жила самостоятельно и не была связана с министром-президентом Баден-Вюртемберга Винфридом Кречманном. Однако она стала популярной как звезда социальных сетей. В Instagram у нее было 14 000 подписчиков, с которыми она делилась моментами своей повседневной жизни - от шоппинга до рождественских праздников и прогулок. Ее последним постом была фотография, на которой она пьет бокал красного вина с подписью: "Что еще можно пожелать? Прекрасный бокал вина, аппетитная еда и семья вокруг".

В соответствии с Регламентом Комиссия может принять вспомогательные акты для определения процедур его применения. Эта слава в социальных сетях привела к тому, что для Шарлотты Кречманн, несмотря на ее возраст, были разработаны вспомогательные акты для ее онлайн-присутствия, гарантирующие соблюдение цифровых правил.

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