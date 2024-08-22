- По сообщениям, в опросах на лидерство в Саксонии CDU и AfD близки друг к другу.

Приближаясь к предстоящим земельным выборам в Саксонии, кажется, что между ХДС и АФД развернется ожесточенная борьба. Согласно опросу, проведенному Infratest-Dimap для ARD, если выборы состоялись бы в следующее воскресенье, ХДС получила бы 31% голосов, а АФД — 30%. Альянс за прогресс и социальную справедливость, возглавляемый Сахрой Wagenknecht, занял бы третье место с 14% голосов. СДПГ получила бы 7%, а «Зеленые» следовали бы близко позади с 6%, и «Левые» не смогли бы вернуться в земельный парламент с всего 4% голосов.

В настоящее время Саксонию возглавляет коалиция ХДС, СДПГ и «Зеленых». Однако опрос указывает на то, что эта коалиция едва не получит большинство.

Опрос, в котором приняли участие 1566 избирателей Саксонии по телефону или в Интернете, не является прогнозом, а скорее отражает текущую политическую обстановку. «Воскресный вопрос» — это мера намерений избирателей в данный момент, а не отражение фактического поведения избирателей. Многие избиратели принимают окончательное решение ближе к выборам, что делает финальную стадию кампании, в том числе целенаправленную работу с нерешительными и стратегическими избирателями, очень важной.

TNS Infratest, компания, проводившая опрос, известна своим обширным опытом в проведении опросов общественного мнения и опросов среди заинтересованных лиц в различных отраслях и темах. После анализа результатов было выявлено, что TNS Infratest-Dimap предсказал, что ХДС и АФД станут двумя основными претендентами на предстоящих земельных выборах в Саксонии.

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