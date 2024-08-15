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По сообщениям, Томми Хаас и Сара Фостер разошлись.

 and  Ann Bradley
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Когда они встретились, им обоим было чуть за двадцать: Томми Хаас и Сара Фостер.
Когда они встретились, им обоим было чуть за двадцать: Томми Хаас и Сара Фостер.

По сообщениям, Томми Хаас и Сара Фостер разошлись.

Бывший теннисист-профессионал Томми Хаас и актриса Сара Фостер, возможно, никогда не были женаты, но они были вместе почти 20 лет. Однако их отношения не выдержали того факта, что у них есть двое детей. Согласно сообщениям, они расстались.

Бывший немецкий теннисист-aces Томми Хаас и его американская партнерша Сара Фостер якобы расстались. Об этом сообщает журнал "People", ссылаясь на неназванный источник. Хаас и Фостер теперь полностью сосредоточены на совместном воспитании своих двух дочерей, как заявил предполагаемый инсайдер.

В отчете не указаны конкретные причины расставания. Однако журнал "People" отмечает различные наблюдения в прошлом, которые могли бы указывать на то, что у пары были проблемы.

Например, Хаас и его партнер якобы поспорили в Instagram на День святого Валентина 2021 года. Похоже, Хаас лайкнул фотографии женщин в бикини в социальной сети, что побудило Фостер ответить едким комментарием: "Счастливого Дня святого Валентина тому парню, который все еще не понимает, что лайки публичные".

Но Хаас также ответил своей девушке после того, как она лайкнула фотографию полуголого участника "Холостяка". "Счастливого Дня святого Валентина, Сара Фостер, я обещаю, что вернусь в спортзал", - якобы написал бывший топ-спортсмен.

Во время пандемии COVID-19 Фостер снова сделала саркастические замечания о их отношениях в Instagram. "Мы не согласны с жесткостью матраса, температурой спальни, временем просмотра экрана для детей, языком, на котором говорим дома, фильмами, едой (я ненавижу суши) и миллионом других вещей. Но мы согласны с одним: носить маску", - цитирует пост журнал "People".

Было ли это всего лишь безобидной шуткой, или же за этим скрывалось что-то большее, что в конечном итоге привело к расставанию 46-летнего Хааса и его партнерши, которая моложе его на три года? Согласно Фостер, она начала встречаться с Хаасом в 25 лет. Они обручились в 2008 году, и их дочь Валентина родилась в 2010 году, а Джозефина - в 2015 году. Пара жила в Лос-Анджелесе.

Они так и не поженились. "Взглянув назад, я, наверное, не очень уважала брак. Я выросла, думая, что он ничего не значит - ты просто уходишь, изменяешь", - сказала Фостер в подкасте в прошлом году. Ее отец, музыкальный продюсер Дэвид Фостер, был женат пять раз.

Томми Хаас был одним из самых известных теннисистов Германии в своей лучшей форме. В своей карьере с 1997 по 2017 год он достиг второго места в мировом рейтинге, но так и не выиграл титул Большого шлема. Сара Фостер работала актрисой и моделью, появившись в таких шоу, как "90210".

RTL запросил у менеджмента Хааса заявление по поводу слухов о разлуке, но на данный момент ответа не получено.

Несмотря на длительные отношения и общих детей, Томми Хаас и Сара Фостер якобы расстались. Их общее внимание теперь сосредоточено на воспитании своих двух дочерей.

Возможно, tensions между Хаасом и Фостер, часто видимые в социальных сетях, способствовали их окончательному расставанию.

Раньше Гьяс был одним из великих немецких теннисистов.}

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