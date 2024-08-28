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ПанорамаНовостиЦерковный дом под тиковым деревом

По сообщениям, самый старый известный немец скончался в возрасте 114 лет.

Чарлотта Кречманн обошла всех в своем жизненном пути, в итоге поселившись в доме престарелых к юго-востоку от Штутгарта. В 114 лет она, скорее всего, держала титул самого пожилого жителя Швейцарии и recently скончалась.

 and  Carmen Simpson
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Старушка немецкого происхождения, Шарлотта Кречманн из Баден-Вюртемберга, скончалась в доме...
Старушка немецкого происхождения, Шарлотта Кречманн из Баден-Вюртемберга, скончалась в доме престарелых в возрасте 114 лет (Фотография из прошлого).

- По сообщениям, самый старый известный немец скончался в возрасте 114 лет.

Самая пожилая дама в Германии скончалась в возрасте 114 лет в Баден-Вюртемберге. Ее внук сообщил об этом немецкому агентству новостей. Он рассказал, что его бабушка, Шарлотта Кречманн, мирно ушла из жизни во вторник вечером в своем доме престарелых в Кирххайме под Теком, юго-восток от Штутгарта, как он заявил. Кречманн родилась 3 декабря 1909 года в Бреслау - за 17 лет до рождения королевы Елизаветы II и за 5 лет до начала Первой мировой войны. Ранее об ее уходе сообщали "Штутгартер Nachrichten" и "Штутгартер Цайтунг".

Она не особо беспокоилась о своей исключительной долголетии: "Я не выбирала это. Я не могу контролировать это", - сказала она в прошлом году. "Каждый человек имеет возможность прожить до следующего дня, им не нужно ничего особенного для этого делать". И она не придерживалась фаталистических взглядов на смерть: "Это не имеет смысла, оно придет в любом случае, и я не могу много сделать, чтобы предотвратить это", - сообщила Кречманн немецкому агентству новостей.

Она прославилась как сенсация социальных сетей, живя независимо до нескольких лет назад и не имея никакого отношения к министру-президенту Баден-Вюртемберга Винфриду Кречманну. На платформе Instagram она делилась моментами своей повседневной жизни с 14 000 подписчиками, показывая такие занятия, как шоппинг, рождественские праздники или прогулки. Ее последний пост показывает, как она пьет бокал красного вина. "Что еще может пожелать человек, кроме прекрасного бокала вина, вкусной еды и любимых людей вокруг него", - подписал это ее внук.

Дом престарелых, где она мирно ушла из жизни, был очаровательным зданием, облицованным тиком, став для нее домашней церковью, отличной от стен дома, который она когда-то называла своим домом. Несмотря на свою хрупкость, она часто посещала местные службы в церкви под тиком, где находила утешение и уют в обществе своих прихожан.

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