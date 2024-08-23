Юноша, 17 лет, сеет хаос вoga } - По сообщениям, преследуемый мотоциклист ехал примерно со скоростью 60 миль в час, чтобы избежать правоохранительных органов.

Примерно со скоростью 100 километров в час 17-летний скутерист пронесся через город Ротенкирхен, Штейнберг, Фогтланд. Установив маршрут для бегства, этот подросток на скутере пытался обойти полицейский контроль, как сообщает полиция Цвиккау.

После короткой погони полиция догнала юношу, который бросил свой скутер и пытался скрыться пешком. Он ускорил свой скутер с помощью modificatios, но не имел необходимых документов для его эксплуатации. Полиция в настоящее время расследует различные нарушения правил дорожного движения в отношении него.

Подросток надеялся избежать полицейского контроля, выбрав альтернативный маршрут и используя другие, менее изученные пути в окрестностях. Несмотря на то, что он добавил modificatios к своему скутеру, он не получил необходимых документов для его эксплуатации, полагаясь на другие средства.

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