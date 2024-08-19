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По сообщениям, певица Бебе Рекша столкнулась с угрозами перед посадкой на самолет Lufthansa.

 and  Anne Legman
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Биби Рекса настоятельно требует подробного объяснения по поводу произошедшего
Биби Рекса настоятельно требует подробного объяснения по поводу произошедшего

По сообщениям, певица Бебе Рекша столкнулась с угрозами перед посадкой на самолет Lufthansa.

Американская певица Бебе Рекса, имеющая албанские корни, столкнулась с дискриминацией в аэропорту Мюнхена на прошлых выходных. Она утверждает, что супервайзер рейса Lufthansa угрожал и психологически издевался над ней из-за ее этнической принадлежности. Lufthansa пообещала расследовать инцидент.

Глаза Бебе Рексы наполнились слезами, когда она рассказала своим подписчикам в Instagram Stories о своем недавнем опыте. Она описала неприятную ситуацию в аэропорту Мюнхена, которая оставила ее расстроенной. 34-летняя певица албанского происхождения утверждает, что подверглась угрозам и психологическому давлению со стороны менеджера рейса Lufthansa, которого она приняла за албанца.

"Я подумала, что охранник был албанцем, поэтому я заговорила с ним по-албански и спросила, где мой билет", - объяснила Рекса, добавив, "Теперь меня не пускают на рейс".

Рекса не предоставила дополнительных подробностей об инциденте, назвав его "преступлением на почве ненависти" из-за своей этнической принадлежности. Безымянный сотрудник аэропорта отказался назвать свое имя и подверг ее психологическому давлению, не получив помощи от других сотрудниц.

Lufthansa отвечает на обвинения Бебе Рексы

Вскоре после этого Lufthansa отреагировала на обвинения. Немецкая авиакомпания заявила, что пытается разобраться в ситуации и не терпит дискриминации. Представитель компании заявил: "Мы связались с Бебе Рексой и активно работаем над разрешением ситуации".

Как глобальная авиакомпания, Lufthansa служит мостом между народами и людьми. "Наши пассажиры и сотрудники приезжают из разных уголков мира", - заявил представитель. "Разнообразие и равенство - это основа нашей организации и ключевые ценности. Мы не терпим никакой формы дискриминации".

Рекса подтвердила, что находится в контакте с авиакомпанией, требуя полного расследования инцидента. "Я благодарю за извинения, но этого недостаточно", - заявила она.

Сперва было неясно, сможет ли Рекса улететь из аэропорта Мюнхена. Однако позже она обновила свои истории, написав: "Благодарю всех, кто связался со мной и выразил свою озабоченность. Я рада сообщить, что безопасно вернулась домой".

Бебе Рекса выражает свою любовь к музыке, часто делясь своими выступлениями в социальных сетях и демонстрируя свой талант, связываясь со своими фанатами по всему миру. Несмотря на недавний инцидент с дискриминацией в аэропорту Мюнхена, ее страсть к музыке не угасла.

Во время интервью с музыкальным новостным изданием после инцидента Рекса подчеркнула важность использования своей платформы для борьбы с дискриминацией и продвижения равенства в музыкальной индустрии, заявив: "Музыка имеет силу объединять людей, и нам нужны такие вещи".

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