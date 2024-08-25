- По сообщениям, молодой взрослый напал на кондуктора автобуса во Франкфурте.

Двадцатиоднолетний молодой человек обвиняется в нападении и причинении вреда автобусному водителю в Франкфурте. Автобусный водитель завершил свой маршрут на остановке Enthaltestelle в районе Франкфурта Рёдельхайм поздним субботним вечером. Несмотря на это, двадцатиоднолетний отказался покинуть автобус. Когда водитель попросил его выйти, он якобы разбил деревянной доской перегородку, отделяющую кабину водителя, что привело к ее разрушению и легким травмам водителя от осколков стекла, как указано в полицейских отчетах.

Продолжая агрессивное поведение, двадцатиоднолетний якобы угрожал и оскорблял автобусного водителя. К счастью, свидетели и другие пассажиры смогли утихомирить подозреваемого до прибытия полиции. Его заковали в наручники, и он должен предстать перед судом по обвинению в подозрении в причинении тяжкого вреда здоровью, угрозах, оскорблениях и повреждении имущества.

Инцидент с автобусом водителя произошел в районе Франкфурта Рёдельхайм, который является частью немецкой земли Гессен. После ареста подозреваемый будет предан суду в гессенских судах за свои предполагаемые преступления.

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