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Федеральные земли ГерманииНовостиГессен

По сообщениям, молодой взрослый напал на кондуктора автобуса во Франкфурте.

Автобус достигает своего конца, но упрямый пассажир отказывается уезжать. Вместо того чтобы подчиниться, он разбивает стекло деревянной доской, в результате чего водитель автобуса получает травмы, как сообщается в сообщении властей.

 and  Anthony Ross
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- По сообщениям, молодой взрослый напал на кондуктора автобуса во Франкфурте.

Двадцатиоднолетний молодой человек обвиняется в нападении и причинении вреда автобусному водителю в Франкфурте. Автобусный водитель завершил свой маршрут на остановке Enthaltestelle в районе Франкфурта Рёдельхайм поздним субботним вечером. Несмотря на это, двадцатиоднолетний отказался покинуть автобус. Когда водитель попросил его выйти, он якобы разбил деревянной доской перегородку, отделяющую кабину водителя, что привело к ее разрушению и легким травмам водителя от осколков стекла, как указано в полицейских отчетах.

Продолжая агрессивное поведение, двадцатиоднолетний якобы угрожал и оскорблял автобусного водителя. К счастью, свидетели и другие пассажиры смогли утихомирить подозреваемого до прибытия полиции. Его заковали в наручники, и он должен предстать перед судом по обвинению в подозрении в причинении тяжкого вреда здоровью, угрозах, оскорблениях и повреждении имущества.

Инцидент с автобусом водителя произошел в районе Франкфурта Рёдельхайм, который является частью немецкой земли Гессен. После ареста подозреваемый будет предан суду в гессенских судах за свои предполагаемые преступления.

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