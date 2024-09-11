- По сообщениям, 15-летний молодой человек угрожал своим одноклассникам - требовалось вмешательство правоохранительных органов.

Пятнадцатилетний ученик из местной школы в Bochum находится под пристальным вниманием после того, как, якобы, угрожал двум своим одноклассникам в начале дня. В результате, отряд правоохранителей провел тщательный обыск школьной территории. Подозреваемый был задержан примерно через час возле своего дома и арестован, как сообщается в заявлении властей.

Подробности содержания угроз и любые сопутствующие проблемы между учениками не разглашались представителем полиции. Эти вопросы в настоящее время находятся под расследованием. Анонимный сигнал о потенциальной угрозе был получен в полицейский пункт управления примерно в 7:50 утра, и власти отреагировали с серьезной озабоченностью.

Примерно 1000 учеников школы оставались в своих классах во время полицейской операции. Позже они были собраны в школьном спортзале под надзором. Город установил специальную линию помощи для обеспокоенных родителей.

Ученик, в отношении которого ведется расследование, учился в той же школе, где было сделано угрожающее заявление. Власти решили напомнить всем ученикам о важности сообщения о таких инцидентах, чтобы сохранить безопасную обстановку в школе.

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