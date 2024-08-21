- По словам Вегнера, онлайн-регистрация жилья значительно меняет ситуацию.

Глава Берлина от ХДС Кай Вегнер видит в скором онлайн-регистрации места жительства, которая начнется в середине октября, considerable шаг вперед в цифровизации услуг для граждан. На летней пресс-конференции в знаменитой Ратуше Ред-Холл Вегнер выразил мнение, что это может потенциально revolutionize certain scenarios с записью на прием.

Вегнер подчеркнул, что процедуры регистрации и изменения адреса, с примерно 500 000 ежегодных заявок, являются одними из наиболее часто используемых административных услуг в Берлине. Кроме того, цифровой регистрационный сертификат, введенный в 2023 году, уже был использован более 130 000 раз.

Многие люди все еще не знают об изобилии цифровых решений, доступных для различных вопросов

Эти цифровые достижения могут потенциально облегчить нагрузку на службы для граждан, тем самым упрощая получение записей на другие услуги. Поэтому важно, чтобы жители Берлина были осведомлены об этих цифровых возможностях. К сожалению, многие остаются в неведении об этих цифровых возможностях.

"Текущее состояние услуг для граждан оставляет желать лучшего", - признал Вегнер. "Иногда это занимает слишком много времени, должен признать". Сенат продолжает работать над тем, чтобы записи можно было получить быстрее. В результате более 100 дополнительных сотрудников прошли обучение, и новый центр услуг для граждан откроется в Шпандау 4 сентября.

Нет необходимости в записи в офисе?

Вегнер также объявил о своем намерении реализовать идею, которую он ранее предложил - предлагать услуги для граждан без необходимости записи в определенные дни. "Мы готовы рискнуть", - заявил Вегнер. "Я хочу реализовать это как можно скорее". Он представил себе, что услуги для граждан будут доступны для посетителей по средам или четвергам. Ведутся переговоры с районами, некоторые из которых поддерживают эту инициативу, в то время как другие все еще размышляют над ней. Если не все районы отреагируют положительно, проект все равно может состояться в рамках "коалиции готовых", по словам Вегнера.

На последнем заседании Сенат принял решение, что жители Берлина скоро смогут зарегистрировать свое место жительства онлайн. Услуга станет доступной с середины октября, как объявило Сенатское канцелярия. В результате необходимость записи в центре услуг для граждан больше не будет нужна. Неясно, когда будет достигнута конечная цель получения записи в офис в течение 14 дней после запроса.

Цифровое онлайн-регистрация места жительства, которая начнется в середине октября, является значительным шагом в цифровизации услуг для граждан в Берлине, как отметил Вегнер. С цифровым регистрационным сертификатом, уже использованным более 130 000 раз, очевидно, что цифровой аспект услуг Берлина набирает обороты.

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