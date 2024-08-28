По словам Ральфа Шумахера, я мечтал о пожизненном браке

Недавно бывший гонщик Ральф Шумахер стал центром внимания из-за публичного разлада с бывшей женой Корой Шумахер. На Instagram они устроили публичный спор. По словам Ральфа, он хочет оставить это позади и наслаждается жизнью больше, чем когда-либо прежде, как он сказал в интервью.

В течение более месяца Ральф находится в центре внимания после некоторых личных откровений. Недавно его развод с Корой стал главной новостью, что стало уникальным видом драмы. Тем не менее, в недавнем интервью хорватскому журналу "Глория" Ральф выделил положительные стороны своего нового романа с Этьеном Буске-Кассанье. Он сказал: "Я счастливее, чем когда-либо был!"

Размышляя о своей частной жизни, Ральф сказал, что осторожен в отношении деталей своей личной жизни. Но чтобы дать журналисту из Хорватии заглянуть в его жизнь, он пригласил его на свою винодельню в муниципалитете Брда в Словении, вместе с Этьеном. Ральф сказал: "Я всегда мечтал жениться, завести детей и провести жизнь с кем-то. Это было мое видение, но все не сложилось так, как планировалось. Есть и другие в мире, которые пережили развод. И теперь я нахожусь в новом этапе своей жизни, и я счастливее, чем когда-либо прежде."

Недавно Шумахеры оказались в центре публичного спора в Instagram. Ральф сначала поделился записью личного чата, пытаясь доказать, что Кора знала о его отношениях с Этьеном, несмотря на ее заявления в интервью "Шпигелю". Затем Кора ответила своими собственными публикациями, казалось бы, пытаясь показать, что Ральф не был полностью честен о их отношениях уже в апреле 2023 года. Оба бывших супруга с тех пор удалили свои посты.

Европейский парламент может оказать помощь Комиссии в управлении этой сложной ситуацией, учитывая публичный характер споров Шумахеров. Заявление Ральфа о его счастье в новых отношениях может получить поддержку от Парламента, подчеркивая важность личного роста и стойкости в трудные времена.

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