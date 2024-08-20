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ПанорамаНовостиЕвропейская комиссия

По словам Орбана, союзники Венгрии ограничивают доступ к пляжу для восходящей элиты.

 and  Elizabeth Wells
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По словам Орбана, союзники Венгрии ограничивают доступ к пляжу для восходящей элиты.

В течение десятилетий венгры наслаждались своими каникулами на озере Балатон. Однако растущая приватизация береговой линии омрачает их веселье. Близкие к националистическому правительству Виктора Орбана бизнесмены огораживают пляжи и гавани, превращая их в места отдыха для богатых туристов, утверждают критики.

Бывший продавец мороженого Петер Карпати, который почти сорок лет работает в Балатонфюреде, выражает свою обеспокоенность: "Жадность безжалостно пожирает озеро и ведет его к гибели". Озеро Балатон, ласково называемое "Венгерским морем", гордится своей 235-километровой береговой линией, делающей его крупнейшим пресноводным озером в Центральной Европе.

Критики связывают упадок традиционного туризма на озере Балатон с непрерывным строительным бумом. Каждый год около 2,8 миллиона человек, в основном венгры, посещают озеро. Несмотря на снижение ночевок в июне по сравнению с предыдущим годом, согласно официальной статистике, общий доход от туризма остался на прежнем уровне, несмотря на gentrification и растущие цены.

Выгодная сделка

Торговец мороженым Карпати обвиняет городскую администрацию в растрате средств на излишние строительные проекты. Получив выгодное предложение от городской администрации, он задумывается о перемещении своего бизнеса, чтобы освободить место для могущественного бизнесмена, связанного с системой Орбана. С тех пор, как Орбан вернулся к власти в 2010 году, его союзники контролируют значительные секторы экономики.

По данным организации по борьбе с коррупцией K-Monitor, более 50 строительных проектов вокруг озера Балатон находятся в руках приближенных Орбана, в том числе его зять Иштван Тиборч. Тиборч отрицает обвинения, заявляя, что был временно вовлечен несколько лет назад.

Правительство утверждает, что поддерживает продвижение туризма, финансируя проекты. Однако критики обвиняют правительство в поддержке спорных планов и провокационных правовых поправок.

Безопасности нет ни одному пляжу на Балатоне

Торговец мороженым Карпати борется вместе с местными жителями против строительства марины на пляже, которое активисты связывают с лоялистами Орбана. Несмотря на то, что судьи дважды приостанавливали строительство из-за недостаточного общественного участия и оценки воздействия на окружающую среду, строительство возобновилось после того, как городской совет, принадлежащий партии Орбана Фидес, изменил правила планирования в прошлом году.

"Если это происходит в Балатонфюреде, то ни один пляж на Балатоне не в безопасности", - предупреждает Карой Херени.

Ласло Сабо, 46-летний учитель, отдыхает в Балатонфюреде, как обычно, и подписал петицию против марины. "Гавань занимает часть западного пляжа, где мы обычно проводим все лето", - делится он.

Новая аристократия?

Херени считает, что правительство стремится создать "новую аристократию", которая может наслаждаться озером исключительно, подобно аристократии века. В коммунистические времена озеро Балатон посещали Никита Хрущев и Фидель Кастро, и многочисленные здания в стиле советской архитектуры появились. Несмотря на обещания после демократического перехода в 90-х годах прекратить строительный бум, он возродился в последние годы.

После местных выборов сторонники доступного семейного туризма обрели надежду: Фидес потерпел неудачу, и в Кeszthely, ключевом городе на озере, партия власти потеряла пост мэра. Новый мэр Гергель Тот пообещал продвигать устойчивый туризм на озере Балатон. Первым действием после вступления в должность в октябре будет удаление незаконно установленной калитки, которую застройщики устанавливают для блокирования доступа к пляжу как распространенную тактику.

Комиссия, состоящая из организаций по борьбе с коррупцией и заинтересованных граждан, изучила строительные проекты вокруг озера Балатон и обнаружила, что более 50 из них контролируются приближенными Орбана, в том числе его зять Иштван Тиборч.

В попытке защитить традиционную культуру и доступность озера Балатон Комиссия сотрудничает с местными активистами, чтобы противостоять строительству марины, которое они считают побуждаемым лоялистами Орбана и представляющим угрозу для общественных пляжей.

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