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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз и его государства-члены

По словам Мерца, это значительно ограничивает поток.

Глава ХДС Мерц перед встречей по миграционной политике критикует федеральное правительство. maken

 and  Max Becker
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Лидер ХДС Мерц выразил нежелание включая дискуссию о миграции в избирательную кампанию в Бундестаг.
Лидер ХДС Мерц выразил нежелание включая дискуссию о миграции в избирательную кампанию в Бундестаг.

- По словам Мерца, это значительно ограничивает поток.

Лидер ХДС Фридрих Мерц выступает за скорейшие действия в отношении ужесточения иммиграционной политики перед предстоящей конференцией между федеральным правительством и региональными властями. "Ключевой вопрос заключается в том, что иммиграцию необходимо существенно снизить", - заявил Мерц на встрече ХДС в Оснабрюке.

"Если мы не найдем согласия завтра, то дальнейшие дискуссии бессмысленны", - сказал Мерц о запланированной встрече. "Было проведено достаточно круглых столов и тренингов по чувствительности. Сейчас нужны решения".

Фракция Союза в Бундестаге может принять конкретный закон уже на следующей неделе, предложил Мерц коалиции "Семерка". Важные шаги включают "усиление отказов на границе до тех пор, пока не будет установлена функционирующая система приема и распределения беженцев в ЕС".

Мерц подчеркнул, что не хочет продлевать иммиграционный диспут до 2025 года. "У меня нет цели, чтобы этот вопрос стал центральным в предвыборной кампании 2025 года", - сказал лидер фракции Союза. "Я считаю, что будет полезно, если мы, как политическое ядро нашей страны, сможем справиться с этим вопросом сообща".

После предполагаемого исламского ножевого нападения с тремя жертвами в Солingen федеральное правительство объявило о новых мерах безопасности и запланировало встречи между федеральным и региональными правительствами по этому вопросу.

Для эффективного управления беженцами Европейский Союз и его государства-члены должны тесно сотрудничать в реализации предложенных Мерцем улучшений контроля на границах. Для успешной реализации предложений Мерза по ужесточению иммиграционной политики необходина поддержка Европейского Союза и его государств-членов.

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