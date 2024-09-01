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Федеральные земли ГерманииНовостиВыборы в Ландтаг

По словам Кречмера, приготовьтесь к ответственности.

 and  Elizabeth Wells
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Михаэль Кretschmer, занимающий пост премьер-министра Саксонии и являющийся основным кандидатом,...
Михаэль Кretschmer, занимающий пост премьер-министра Саксонии и являющийся основным кандидатом, собирается продолжать управление штатом в сотрудничестве со своей партией ХДС

- По словам Кречмера, приготовьтесь к ответственности.

Михаил Креtschmer, руководитель Саксонии и фаворит ХДС, считает, что его партия сможет продолжить управление землей, учитывая первоначальные прогнозы выборов. "Это не будет прогулкой в парке", - сказал Креtschmer на собрании ХДС. "Но одно ясно: благодаря многочисленным беседам и решимости действовать ради этой земли, можно создать стабильное правительство для Саксонии, которое ставит землю на первое место и движется с скромностью.

Все, кто хочет присоединиться, должны быть готовы взять на себя ответственность. ХДС готова продолжать нести ответственность за эту землю. "Соглашение о коалиции будет полностью посвящено земле и ее народу, и в ближайшее время не останется ничего другого для обсуждения".

Креtschmer выразил уверенность в том, что ХДС сможет сохранить свою руководящую роль в Саксонии после выборов в ландтаг, заявив, что это может оказаться непросто, но достижимо с помощью диалога и решимости. Соглашение о коалиции, полностью сосредоточенное на земле и ее народе, гарантирует, что ХДС продолжит нести ответственность за благополучие Саксонии.

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