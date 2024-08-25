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Федеральные земли ГерманииНовостиПартия "Альтернатива для Германии"

По словам Коха, ожидается значительное участие в голосовании на востоке.

Окружающие выборы нависают над Бранденбургом, Саксонией и Тюрингией. Руководитель фракции ХДС в Schleswig-Holstein выражает оптимизм в отношении "французского эффекта". Между тем, лидер ССВ Хармс высказывает озабоченность по поводу защиты меньшинств.

 and  Katherine Bradley
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Лидер фракции ХДС Кох ожидает значительного участия избирателей на предстоящих выборах в восточном...
Лидер фракции ХДС Кох ожидает значительного участия избирателей на предстоящих выборах в восточном регионе.

- По словам Коха, ожидается значительное участие в голосовании на востоке.

Лидер фракции ХДС в Шлезвиг-Гольштейне Тобиас Кёх оптимистично настроен в отношении высокой явки избирателей на предстоящих выборах в восточных землях. "В такой непростой ситуации можно только надеяться на такой же эффект, как во Франции, где люди вдруг понимают: 'Вау, тут что-то происходит'," - сказал он агентству ДПА. Это привело к высокой явке на парламентских выборах во Франции. По словам Кёха, многих людей мотивировало предчувствие трудных политических результатов. "Я надеюсь на такой же эффект и здесь, чтобы опросы не подтвердили нынешнюю тревожную ситуацию", - добавил он.

Кёх заявил, что целью союза должно быть укрепление своей позиции во всех возможных пределах в трех федеральных землях - Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии - для установления демократических альянсов. Однако он признает, что не видит, как это будет возможно в Тюрингии. Хотя ситуация в Бранденбурге и Саксонии схожа, результаты опросов перед сентябрьскими выборами там выглядят более многообещающими.

Дополнительная агрессивная сила

Теперь, с альянсом, возглавляемым Сахрой Wagenknecht (БСВ), есть еще одна агрессивная сила наряду с АФД, отметил Кёх. В Тюрингии он не исключает возможности коалиции АФД и БСВ, так как только АФД отвечает условиям, которые продвигает Wagenknecht. Их требования фокусируются на федеральных и европейских вопросах, таких как отношения с Россией, антиамериканизм и поддержка Украины.

"Оба - АФД и БСВ - в сущности, пятый столп Путина в Германии, играют его игру - они дополняют друг друга идеологически", - объяснил Кёх. Однако это не означает, что теперь должны приниматься сомнительные коалиции; вместо этого ХДС должно стремиться быть как можно дальше впереди самостоятельно.

ССВ предупреждает о последствиях для меньшинств

Лидер фракции Южно-Шлезвигской избирательной ассоциации (ССВ) Ларс Хармс считает, что предстоящие выборы в восточных землях имеют первостепенное значение для политики в отношении меньшинств в Германии. "Если на выборах побеждают националистические, фашистские или полные ненависти силы, меньшинства всегда сталкиваются с проблемами", - сказал он агентству ДПА. Это относится к сербам, фризам, датчанам и также цыганам и ромам, которые живут по всей Германии.

Этих людей нужно защищать, сказал Хармс. "Поэтому я считаю, что мы все должны мобилизоваться, не только местно, но и на национальном уровне, и поддержать демократические партии". В то же время демократические партии не должны фрагментироваться - даже после выборов. "Демократы должны работать вместе против экстремальных сил, не только АФД, но и альянс Сахры Wagenknecht", - подчеркнул он. "Они не все глубоко укоренены в свободном демократическом базисном порядке".

Выборы на Востоке

1 сентября в Тюрингии и Саксонии будут избраны новые ландтаги, а через три недели - в Бранденбурге. Эти три земли вместе имеют примерно половину населения Северного Рейна-Вестфалии. Во всех трех АФД лидирует в опросах: около 30% в Саксонии, около 28% в Тюрингии и около 25% в Бранденбурге. БСВ также опрашивается на 15-20% в этих трех землях.

В контексте предстоящих выборов в восточных землях Германии Кёх выразил озабоченность потенциальным влиянием "АФД" и альянса, возглавляемого Сахрой Wagenknecht (БСВ). Он описал обоих как "дополнительную агрессивную силу" и "пятый столп Путина в Германии", подчеркнув, что ХДС должно стремиться быть впереди самостоятельно. Кроме того, Ларс Хармс из Южно-Шлезвигской избирательной ассоциации (ССВ) подчеркнул важность выборов для политики в отношении меньшинств в Германии, предупредив, что националистические, фашистские или полные ненависти силы могут представлять угрозу для групп меньшинств.

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