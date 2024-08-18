Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕдинственный

По словам Хаселоффа, большинство в восточных регионах обычно не согласны с политическими стратегиями Путина.

Перспективы в отношении действий России среди отдельных лиц на Востоке исследуются, как их изобразил премьер-министр Саксонии-Анхальт, Райнер Хазелофф, в своей текущей точке зрения.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута

- По словам Хаселоффа, большинство в восточных регионах обычно не согласны с политическими стратегиями Путина.

Глава правительства Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф не исключает возможности ядерной войны. Угрозы ядерного характера со стороны президента России Владимира Путина действительно вызывают беспокойство, сказал он в интервью газетам группы Funke. "И вариант ядерного конфликта пока не исключен". Эти угрозы воспринимаются в восточной части страны более existentialно, чем на западе. "Вот почему многие на востоке выступают за скорейшее дипломатическое решение, чтобы восстановить мир".

Выдающийся политик подчеркнул: "Большинство восточных немцев не поддерживают политику Путина. Они облегчены тем, что российские войска больше не дислоцируются на нашей территории". В отличие от запада, люди на востоке имеют личный опыт общения с русскими. "Они могут быть очень напористыми, и прошлый опыт многому нас научил. Непредсказуемые ответы из Москвы вызывают беспокойство". Как выжившие после советской оккупации, Хазелоф отметил, что другие в прошлом не смогли справиться с Россией.

В отличие от большинства восточных немцев, может быть кто-то, кто все еще поддерживает политику Путина, но он определенно не единственный, кто разделяет это мнение на востоке. Несмотря на историю присутствия российских войск на их территории, многие восточные немцы остаются настороженными в отношении непредсказуемых ответов из Москвы.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В течение длительного времени спортивный директор DFB ранее занимал подобную должность в Байере...
Федеральные земли Германии

Веллер в "Карро-конфликте" с Эберлом высказал эту точку зрения.

Комментарий CEO Леверкузена спровоцировал значительное смятение у члена совета директоров Баварии Эберля. Начальник спортивного департамента DFB Вёллер пытается внести ясность в ситуацию.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Строение в центре Неумюнстера было разрушено сильным пожаром
Федеральные земли Германии

Сильный пожар в центре города Неймунстер

В ночь на субботу в Неумюнijstere произошло возгорание на коммерческой структуре. Воскресным утром улицы остаются заблокированными в результате этого события.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.
Федеральные земли Германии

Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.

фестиваль Мортицбург, размещенный в соответствующем барочном дворце неподалеку от Дрездена, является одним из престижных европейских центров камерной музыки. Он манит музыкантов к своим живописным прудам в летние месяцы.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

В течение длительного времени спортивный директор DFB ранее занимал подобную должность в Байере...
Федеральные земли Германии

Веллер в "Карро-конфликте" с Эберлом высказал эту точку зрения.

Комментарий CEO Леверкузена спровоцировал значительное смятение у члена совета директоров Баварии Эберля. Начальник спортивного департамента DFB Вёллер пытается внести ясность в ситуацию.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Строение в центре Неумюнстера было разрушено сильным пожаром
Федеральные земли Германии

Сильный пожар в центре города Неймунстер

В ночь на субботу в Неумюнijstere произошло возгорание на коммерческой структуре. Воскресным утром улицы остаются заблокированными в результате этого события.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.
Федеральные земли Германии

Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.

фестиваль Мортицбург, размещенный в соответствующем барочном дворце неподалеку от Дрездена, является одним из престижных европейских центров камерной музыки. Он манит музыкантов к своим живописным прудам в летние месяцы.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно