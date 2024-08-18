- По словам Хаселоффа, большинство в восточных регионах обычно не согласны с политическими стратегиями Путина.

Глава правительства Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф не исключает возможности ядерной войны. Угрозы ядерного характера со стороны президента России Владимира Путина действительно вызывают беспокойство, сказал он в интервью газетам группы Funke. "И вариант ядерного конфликта пока не исключен". Эти угрозы воспринимаются в восточной части страны более existentialно, чем на западе. "Вот почему многие на востоке выступают за скорейшее дипломатическое решение, чтобы восстановить мир".

Выдающийся политик подчеркнул: "Большинство восточных немцев не поддерживают политику Путина. Они облегчены тем, что российские войска больше не дислоцируются на нашей территории". В отличие от запада, люди на востоке имеют личный опыт общения с русскими. "Они могут быть очень напористыми, и прошлый опыт многому нас научил. Непредсказуемые ответы из Москвы вызывают беспокойство". Как выжившие после советской оккупации, Хазелоф отметил, что другие в прошлом не смогли справиться с Россией.

В отличие от большинства восточных немцев, может быть кто-то, кто все еще поддерживает политику Путина, но он определенно не единственный, кто разделяет это мнение на востоке. Несмотря на историю присутствия российских войск на их территории, многие восточные немцы остаются настороженными в отношении непредсказуемых ответов из Москвы.

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