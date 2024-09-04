- По словам главы Федеральной резервной системы, инфляция достигла пика.

Глава Бундесбанка Йоахим Нагель оптимистично настроен в отношении инфляции в еврозоне. "Основной скачок инфляции уже позади", - заявил он в интервью "Файнэншл Таймс" (FAZ, среда). "При отсутствии другого значительного непредвиденного события, подобного вторжению России в Украину в феврале 2022 года, инфляция должна продолжать снижаться к 2%".

Однако рано праздновать победу. "Мы еще не достигли цели. Мы должны оставаться бдительными и следить за потенциальными рисками по мере приближения к стабильным ценам, это наша роль как центрального банка".

Нагель не стал гарантировать снижение ставок на предстоящем заседании Европейского центрального банка (ЕЦБ). "Мы еще не на автопилоте. Но я бы сказал: инфляция, похоже, движется в правильном направлении".

Ожидания рынка склоняются к снижению ставок

ЕЦБ примет решение по ставкам 12 сентября. Ожидания рынка склоняются к снижению ставок. Инфляция в еврозоне недавно приблизилась к целевому показателю ЕЦБ, составив 2,2% в августе. Центральный банк впервые с пика инфляции в июне снизил ставки. В июле ЕЦБ сохранил ставки на прежнем уровне и оставил возможность дальнейшего снижения ставок в сентябре.

В интервью FAZ Нагель также намекнул, что Бундесбанк может понести операционные убытки в этом году. "Мы можем увидеть убытки в этом году на уровне 2023 года. Поскольку мы почти исчерпали наши рисковые резервы, нам придется работать с перенесенными убытками в ближайшие годы".

"Но что важно для меня: прибыль Бундесбанка вернется в будущем". Баланс Бундесбанка сильный, с существенными резервами на переоценку, заявил Нагель. "Так что нет причин для беспокойства - Бундесбанку не требуется дополнительный капитал".

Несмотря на потенциальные операционные убытки Бундесбанка в этом году, Нагель оптимистично смотрит на экономический прогноз Германии. "Инфляция в Германии также движется к целевому показателю ЕЦБ, и мы не видим необходимости в дополнительном капитале от Бундесбанка для Германии".

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