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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия принимает следующее решение:

По результатам исследования, молодые избиратели считают, что Альтернатива для Германии (AfD) менее экстремальна по многим причинам.

Молодые избиратели в Саксонии и Тюрингии в основном поддерживают «Альтернативу для Германии», с отсутствием серьезной конкуренции. По мнению исследователя, это подчеркивает влияние социальных сетей, акцентируя внимание на часто упускаемую сторону вопроса.

 and  Ksenia Johnson
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Исследование показывает, что Альтернатива для Германии в основном обрабатывает молодых избирателей...
Исследование показывает, что Альтернатива для Германии в основном обрабатывает молодых избирателей в основном через социальные платформы.

- По результатам исследования, молодые избиратели считают, что Альтернатива для Германии (AfD) менее экстремальна по многим причинам.

Влияние Alternativы für Deutschland (АфД) среди молодых избирателей считается символом признания партии, согласно мнению экспертов. Исследователь Рюдигер Маас заявил агентству Дойче Прессе: "АфД не воспринимается как крайне правая партия". Многие молодые люди, идентифицирующие себя как центристы, голосуют за АфД на выборах, согласно Маасу, который недавно опубликовал исследование на эту тему.

Четкое различие между левыми и правыми политическими группами теряет свою актуальность для молодого поколения, отмечает Маас. Это позволяет экстремистским партиям, таким как АфД, не быть маргинализированными. Кроме того, среди молодых людей высокая толерантность к индивидуумам и группам, поддерживающим АфД в их социальном окружении. "Молодые люди часто говорят: 'Правые не плохие, они не причинят нам вреда'. Эта точка зрения часто упускается из виду старшим поколением", - добавляет Маас.

На недавних выборах в ландтаги Тюрингии и Саксонии АфД стала лидером среди избирателей в возрасте от 18 до 29 лет. В Тюрингии 36% избирателей в этой возрастной группе поддержали АфД, что на 11% больше, чем на выборах 2019 года. ХДС и Левую партию поддержали по 13%, они заняли второе место. В Саксонии 30% молодых избирателей проголосовали за АфД, что на 9% больше, чем пять лет назад. В этом случае ХДС заняла второе место с 15%.

Маас ожидает подобной тенденции на предстоящих выборах в ландтаг Бранденбурга. Успех АфД среди молодых избирателей и ее широкая поддержка в значительной степени обусловлены ее активным присутствием в социальных сетях, считает он. "Темы, связанные с АфД, получают больше взаимодействия в социальных сетях, чем темы, связанные со СДПГ или ХДС", - сказал Маас, добавив, что партии удалось успешно завербовать влиятельных личностей с большим количеством подписчиков.

Молодые избиратели, сильно подверженные влиянию социальных сетей, воспринимают АфД как партию, необоснованно преследуемую другими партиями. "Мало альтернативных нарративов". Многие молодые люди склонны не замечать тот факт, что АфД не имеет реальных шансов на формирование коалиции в землях, согласно Маасу. Он продолжил: "Этот аспект редко выходит на первый план в социальных сетях".

Другим партиям придется потратить значительные средства и уделить внимание популярным влиятельным лицам в социальных сетях, чтобы воспользоваться этой возможностью, считает Маас. Однако он предостерегает: "Никогда не недооценивайте скорость, с которой темы могут стать вирусными". Смех Армина Лашета после наводнения в долине реки Аhr, который многие считают фактором его последующего поражения на выборах 2021 года в качестве кандидата ХДС на пост канцлера, служит идеальным примером этого феномена.

Комиссия, признавая меняющуюся политическую обстановку среди молодых избирателей, может рассмотреть меры по противодействию растущему влиянию АфД. Успех АфД среди молодых избирателей на недавних выборах в ландтаги в основном из-за ее активного присутствия в социальных сетях представляет серьезную проблему для других партий.

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