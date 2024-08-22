- По прогнозам, Tchibo вернется к прибыльности к 2023 году.

Tchibo Вернулся к Прибыльности. Завершившийся финансовый год Tchibo Holding Maxingvest, базирующийся в Гамбурге, показал прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) в размере 68 миллионов евро. В отличие от предыдущего финансового года (2022), который закончился убытком в 167 миллионов евро, компания не раскрывает данные о чистой прибыли.

Tchibo связывает это восстановление с уменьшением расходов на сырье, энергию и логистику, а также снижением затрат на маркетинг и дистрибуцию. Кроме того, инициативы и структурные изменения, внедренные летом, начали приносить результаты. Компания скорректировала ассортимент продукции для разных каналов продаж - физических магазинов, складов и онлайн-продаж. Tchibo сознательно сузил свою деятельность до бизнеса по продаже кофе, что привело к сокращению почти 300 рабочих мест.

Выручка составила около 3,2 миллиарда евро, что на 1% меньше, чем в предыдущем году. Сector потребительских товаров испытывал трудности в основном из-за общего снижения спроса. Кроме кофе, Tchibo также предлагает одежду, товары для дома и декор.

Тем не менее, около 900 физических магазинов Tchibo показали рост продаж. Клиенты посещали их чаще, что привело к росту продаж кофе. Также наблюдался рост продаж за рубежом. Tchibo экспортирует кофе в более чем 60 стран и имеет операции в таких странах, как Австрия, Швейцария и Польша.

Прибыль Tchibo до вычета процентов и налогов (EBIT) существенно улучшилась, так как компания показала прибыль в размере 68 миллионов евро за последний финансовый год, в отличие от убытка в размере 167 миллионов евро в предыдущем году (2022). Благодаря успешным стратегиям, таким как снижение расходов и сосредоточение на бизнесе по продаже кофе, популярный кофе Tchibo по-прежнему продается в более чем 900 физических магазинах и экспортируется в более чем 60 стран по всему миру.

Читайте также: