Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиБавария

По прогнозам, к 2030 году с деменцией столкнутся 300 000 человек.

Хитрое заболевание деменция угрожает каждому, с заметным ростом случаев в Баварии.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута

- По прогнозам, к 2030 году с деменцией столкнутся 300 000 человек.

В настоящий момент около 270 000 жителей Баварии борются с деменцией. К 2030 году это число, по прогнозам, вырастет до 300 000, а к 2040 году - до 380 000. Об этом заявила министр здравоохранения Баварии Юдит Герлах (ХСС) на открытии Баварской недели деменции, которая начнется 20 сентября. Она подчеркнула важность того, чтобы люди, столкнувшиеся с этой проблемой, могли жить в центре сообщества.

Баварская неделя деменции является частью межведомственной Баварской стратегии по борьбе с деменцией, утвержденной правительством земли в 2013 году. Она проводится в сотрудничестве с местными органами власти, религиозными учреждениями, страховыми компаниями, бизнес-ассоциациями, некоммерческими организациями, благотворительными организациями и частными лицами. В этом году запланировано более 1100 мероприятий.

Как отметила министр, "Нам нужно научиться общаться с людьми, страдающими деменцией, честно и уважительно. Качество жизни людей с деменцией и их окружения напрямую зависит от информированной и принимающей среды". Каждый человек, столкнувшийся с этим заболеванием, имеет свою уникальную историю, характер и жизненный путь.

Бавария, регион с растущим числом случаев деменции, также является домом для всеобъемлющей Баварской стратегии по борьбе с деменцией, в которой задействованы различные секторы и люди. В ходе Баварской недели деменции, проходившей в Баварии, делается акцент на создании сообщества для людей с деменцией.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Большое количество любителей спорта и рьяных бегунов интересуются адаптацией Cologne Tower высотой...
Федеральные земли Германии

Соревновательное мероприятие по подъему по лестнице в Кельне, Германия

Преодолеть 40 этажей, 732 лестничных пролёта и 135 метров высоты: участники проходят это испытание на конкурсе по подъёму по лестнице. firefighters в компании новичков и экспертов берутся за это дело в высотном офисном здании Кёльна.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Убежище не является жильем, но оно защищает бездомных от жизни на улицах.
Федеральные земли Германии

Примечательно, что в стране значительно возросло число бездомных.

Хотя есть приют, количество бездомных в NRW значительно возросло, что свидетельствует о том, что у них нет собственного жилья.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
"Это служит ярким сигналом".
Федеральные земли Германии

"Это служит ярким сигналом".

- "Это служит ярким сигналом". Сперва было пять контратак, **потом игроки «Брауншвейга» столкнулись с недовольством своих собственных зрителей в присутствии фанатского сектора. "Я полностью понимаю чувства болельщиков. Они хотят чего-то другого", - сказал защитник Яннис Николау после разочаровывающего поражения 0:5 от «Кёльна». Поражение 1:5

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Несложные предупреждения о краже, выданные ADAC из-за нарушения безопасности
Федеральные земли Германии

Несложные предупреждения о краже, выданные ADAC из-за нарушения безопасности

- Несложные предупреждения о краже, выданные ADAC из-за нарушения безопасности Ассоциация помощи на дороге (ADAC) выделяет потенциальные риски безопасности в автомобилях, использующих систему Keyless-Go. По их заявлению, преступники могут усилить радиоволны, излучаемые ключом с помощью подходящего устройства, расширяя их более чем на 300 метров. В результате автомобиль можно разблокировать в

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Большое количество любителей спорта и рьяных бегунов интересуются адаптацией Cologne Tower высотой...
Федеральные земли Германии

Соревновательное мероприятие по подъему по лестнице в Кельне, Германия

Преодолеть 40 этажей, 732 лестничных пролёта и 135 метров высоты: участники проходят это испытание на конкурсе по подъёму по лестнице. firefighters в компании новичков и экспертов берутся за это дело в высотном офисном здании Кёльна.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Убежище не является жильем, но оно защищает бездомных от жизни на улицах.
Федеральные земли Германии

Примечательно, что в стране значительно возросло число бездомных.

Хотя есть приют, количество бездомных в NRW значительно возросло, что свидетельствует о том, что у них нет собственного жилья.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
В течение двух с половиной десятилетий "пустая банка" ZDF была основным продуктом.
Культура

В течение двух с половиной десятилетий "пустая банка" ZDF была основным продуктом.

- В течение двух с половиной десятилетий "пустая банка" ZDF была основным продуктом. Завтракать за столом в компании советов по кулинарии, садоводству, новостей из политики, экономики и общества — вот секрет успеха утренней программы "Volle Kanне" ZDF, которая уже 25 лет радует своих зрителей. Миллионы людей включают

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
"Это служит ярким сигналом".
Федеральные земли Германии

"Это служит ярким сигналом".

- "Это служит ярким сигналом". Сперва было пять контратак, **потом игроки «Брауншвейга» столкнулись с недовольством своих собственных зрителей в присутствии фанатского сектора. "Я полностью понимаю чувства болельщиков. Они хотят чего-то другого", - сказал защитник Яннис Николау после разочаровывающего поражения 0:5 от «Кёльна». Поражение 1:5

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно