- По прогнозам, к 2030 году с деменцией столкнутся 300 000 человек.

В настоящий момент около 270 000 жителей Баварии борются с деменцией. К 2030 году это число, по прогнозам, вырастет до 300 000, а к 2040 году - до 380 000. Об этом заявила министр здравоохранения Баварии Юдит Герлах (ХСС) на открытии Баварской недели деменции, которая начнется 20 сентября. Она подчеркнула важность того, чтобы люди, столкнувшиеся с этой проблемой, могли жить в центре сообщества.

Баварская неделя деменции является частью межведомственной Баварской стратегии по борьбе с деменцией, утвержденной правительством земли в 2013 году. Она проводится в сотрудничестве с местными органами власти, религиозными учреждениями, страховыми компаниями, бизнес-ассоциациями, некоммерческими организациями, благотворительными организациями и частными лицами. В этом году запланировано более 1100 мероприятий.

Как отметила министр, "Нам нужно научиться общаться с людьми, страдающими деменцией, честно и уважительно. Качество жизни людей с деменцией и их окружения напрямую зависит от информированной и принимающей среды". Каждый человек, столкнувшийся с этим заболеванием, имеет свою уникальную историю, характер и жизненный путь.

Бавария, регион с растущим числом случаев деменции, также является домом для всеобъемлющей Баварской стратегии по борьбе с деменцией, в которой задействованы различные секторы и люди. В ходе Баварской недели деменции, проходившей в Баварии, делается акцент на создании сообщества для людей с деменцией.

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