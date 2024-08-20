- По понедельникам общественный транспорт Верди будет работать на автобусах.

Профсоюз Verdi ожидает завершить подписание коллективного договора для работников частной автобусной промышленности в Рейнланд-Пфальце к концу августа после продолжительных переговоров. Работодатели планируют направить согласованные документы профсоюзу на этой неделе, как заявил представитель Verdi Марко Баершнейдер в Майнце. С подписанием договора не планируется дальнейших протестов, и автобусное сообщение возобновится после летнего перерыва на следующей неделе.

Представитель ассоциации работодателей транспортной отрасли Рейнланд-Пфальца (VAV) Хайко Нагель подтвердил свое согласие на быстрое исполнение условий коллективного договора. Подобно спикеру Verdi, Нагель также выразил благодарность решению штата о введении индекса Operational Transport Vehicle (OPTV) с 2025 года. Однако он предложил, чтобы индекс применялся не только к новым контрактам, но и к существующим услугам.

Выравнивание с индексом Гессена

Индекс OPTV направлен на компенсацию роста затрат для отрасли, отвечающей за управление большинством школьного транспорта в муниципальных интересах Рейнланд-Пфальца. Он предназначен для борьбы с единым ростом затрат на транспортные услуги и охватывает расходы, такие как цены на энергию, техническое обслуживание транспортных средств и заработную плату. В других федеральных землях компоненты индекса включают факторы, такие как затраты на энергию, техническое обслуживание и заработную плату. Рейнланд-Пфальц планирует привести свои правила в соответствие с теми, которые действуют в Гессене.

Как заявил государственный секретарь Министерства мобильности Михаэль Хауэр, запланировано проведение встречи на уровне штата с работодателями и профсоюзом в октябре. На этой встрече вновь будет обсуждаться дизайн индекса OPTV, как заявил менеджер VAV.

Результат посредничества

В соответствии с результатами посредничества, новый коллективный договор начнет действовать с 1 января 2024 года и будет действовать до конца 2026 года для примерно 4000 сотрудников. Автобусные водители получат единовременную выплату в размере 2000 евро в 2024 году, а также индексируемую на инфляцию премию в размере 1500 евро. Пятипроцентное повышение заработной платы начнется с 1 января 2025 года, с последующим пятипроцентным увеличением с 1 января 2026 года и еще одним с 1 октября 2026 года. Также предусмотрены повышения заработной платы для сотрудников мастерских и административного персонала.

Менеджер VAV заявил на встрече на уровне штата, что они согласились привести правила Рейнланд-Пфальца в соответствие с Гессеном, подобно тому, как ассоциация работодателей поддерживает быстрое исполнение условий коллективного договора, как заявил Хайко Нагель. Дополнительно сообщается, что новое соглашение включает пятипроцентное увеличение заработной платы для автобусных водителей с 1 января 2025 года и еще одно увеличение с 1 января 2026 года в рамках нового коллективного договора.

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