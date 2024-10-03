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По оценке Fidelity, приобретение корпорации X Илоном Маском оценивается почти на 80% ниже.

Экспертная оценка стоимости платформы социальных сетей, известной ранее как Twitter, которой владеет Элон Маск уже два года, упала почти на 80%, что видно из данных влиятельной инвестиционной компании Fidelity

 and  Alex Stellmacher
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По оценке Fidelity, приобретение корпорации X Илоном Маском оценивается почти на 80% ниже.

После ** Elon Musk потратил $44 миллиарда** на частную покупку в октябре 2022 года, X больше не торгуется на публике.

Несмотря на это, Fidelity раскрывает свою оценку стоимости акций X, делая эти оценки значительным фокусом при мониторинге состояния компании.

По данным последнего отчета фонда Fidelity Blue Chip Growth Fund, на конец августа акции стоили $4,2 миллиона.

Эта новая оценка означает падение на 24% по сравнению с их июльской оценкой. Более того, это демонстрирует тревожное падение на 79% по сравнению с оценкой в $19,66 миллиона в октябре 2022 года, когда Musk приобрел Twitter.

В настоящее время Fidelity оценивает стоимость X в $9,4 миллиарда – далеко от цены приобретения Musk. Другие инвесторы могут оценивать X по-разному.

Аналитики связывают резкое снижение оценки Fidelity с уменьшением доходов от рекламы в X, так как компания больше не раскрывает квартальные финансовые показатели.

Fidelity отказалась комментировать отдельные компании.

X не ответила на запрос о комментарии.

Вызовы в области рекламы для X

Дэн Айвс, управляющий директор и старший аналитик по акциям в Wedbush Securities, заявил, что "Муск явно переплатил за этот актив". Он считает, что в момент покупки Twitter стоил около $30 миллиардов, а сейчас его стоимость составляет около $15 миллиардов. Айвс отмечает, что несмотря на высокую вовлеченность, давление со стороны рекламы сохраняется.

Под руководством Муска некоторые рекламодатели выразили обеспокоенность по поводу контента на платформе, с которым они не хотят ассоциировать свои бренды.

Недавний опрос Kantar показал, что 26% маркетологов планируют сократить расходы на X в следующем году, что является самым резким сокращением среди основных глобальных рекламных платформ. Только 4% рекламодателей считают, что реклама в X обеспечивает безопасность бренда, в отличие от 39% в Google.

В ноябре Муск столкнулся с протестами со стороны брендов после того, как поддержал антисемитскую теорию заговора, популярную среди белых супремасистов.later, he publicly insulted fleeing advertisers during that apology.

Несмотря на эти скандалы, X по-прежнему является значимым игроком на рынке социальных сетей под руководством Муска.

Во втором квартале компания сообщила о 570 миллионах ежемесячно активных пользователей, что на 6% больше, чем в предыдущем году.

Однако исследовательская компания Similarweb обнаружила снижение активности X в США, зафиксировав почти 11-процентное снижение в августе по сравнению с предыдущим годом и 20-процентное снижение по сравнению с октябрем 2022 года.

Similarweb также отметила, что веб-трафик X в августе в США был ниже, чем у Twitter до приобретения Муском, хотя в других странах показатели были более высокими.

Джин Мюнстер, управляющий партнер в Deepwater Asset Management, оспаривает тревожную оценку Fidelity, заявляя, что "Fidelity была чересчур агрессивной, они просто избавляются от этого вложения".

Мюнстер считает, что в долгосрочной перспективе X и его ценные данные будут стоить больше, чем $44 миллиарда – цена приобретения Twitter.

"Если вам нужен реальный понимание того, о чем думают люди, Twitter – лучший источник", – говорит Мюнстер, ценя данные платформы.

Кроме того, эти данные помогли в разработке Grok, искусственного интеллекта чат-бота, созданного xAI, быстро растущим стартапом в области ИИ Муска.

Как оказалось, Twitter стал уникальной силой X, и Мюнстер предсказывает, что это будет основным источником богатства Муска.

"Когда Муск купил Twitter, инвесторы не осознавали, насколько мы будем продвигаться в области ИИ", – отмечает Мюнстер, называя приобретение Twitter Муском "лучше повезло, чем умно".

Несмотря на то, что приобретение Twitter Муском существенно повысило оценку X до $19,66 миллиона в октябре 2022 года, Fidelity сейчас оценивает стоимость X всего в $9,4 миллиарда – существенное снижение.

Джин Мюнстер, управляющий партнер в Deepwater Asset Management, оспаривает оценку Fidelity, считая, что в долгосрочной перспективе ценные данные X, в частности от Twitter, будут стоить больше, чем цена приобретения в $44 миллиарда.

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