Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиРазведение

По моему мнению, сезон рыболовства осетровых в MV в 20XX-м году будет более перспективным, чем прогноз на 2023 год.

Численность белых аистов verbessern sich, но остается значительно ниже исторических уровнях.ноконсенсус связалось с Федеральным министром сельского хозяйства, Cem Özdemir, в millsage относительного самого вопроса.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут
В 2024 году для популяции аистов наблюдалось улучшение по сравнению с 2023 годом, в результате чего...
В 2024 году для популяции аистов наблюдалось улучшение по сравнению с 2023 годом, в результате чего более 700 гнездящихся пар успешно вывела потомство.

- По моему мнению, сезон рыболовства осетровых в MV в 20XX-м году будет более перспективным, чем прогноз на 2023 год.

В этом году аисты наблюдали увеличение числа гнездящихся пар в Мекленбурге-Передней Померании, превысившее показатели 2023 года. В бывшем районе Людвигслуста, несмотря на три меньше гнездящихся пары (104), им удалось вывести 187 птенцов, что на 26 больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил региональный "папа аист" Гельмут Эггерс из Государственной рабочей группы по защите белых аистов МВ, связав увеличение с изобилием корма из-за более влажных условий.

Что касается общих статистических данных по аистам в 2024 году, Эггерс упомянул, что они еще не раскрыты. Тем не менее, по данным NDR, более 700 гнездящихся пар успешно вывели птенцов в МВ в этом году. Согласно Объединению по охране природы (NABU), 20 лет назад было около 1100 гнездящихся пар и 2400 молодых аистов.

Критика министра сельского хозяйства Оzdemira

Эггерс, однако, выразил сомнение в том, что численность аистов вернется к прежним уровням. Он указал на сокращение лугов и неадекватное питание на больших полях для аистов. Их основным источником пищи являются мыши, но для молодых важны черви и насекомые, а лягушки становятся редкими.

В свете этого Эггерс раскритиковал федерального министра сельского хозяйства Сема Оzdemira (Зеленые) за освобождение заброшенных земель для сельскохозяйственных целей. "Аист остается в стороне", - сказал он. "На полях кукурузы или злаковых он не найдет пищи". В соответствии с регламентом ЕС фермеры должны оставлять 4% своей сельскохозяйственной земли в покое каждый год, чтобы поддержать биоразнообразие. Однако Оzdemir приостановил это правило в 2024 году, как и в 2023 году.

Сигнал миграции из Мраморного моря

Большинство молодых аистов отправились в южное путешествие в начале августа, в то время как взрослые аисты сейчас готовятся улететь. Уже один аист с трекером достиг Мраморного моря возле Стамбула. "Он летит восточным маршрутом через Ливан, Израиль и Египет, предположительно до Чада или Судана", - сказал Эггерс.

Увеличение числа гнездящихся аистов в Мекленбурге-Передней Померании частично объясняется изобилием корма из-за более влажных условий, как заявил Гельмут Эггерс из Государственной рабочей группы по защите белых аистов МВ. Эггерс также раскритиковал федерального министра сельского хозяйства Сема Оzdemira за освобождение заброшенных земель для сельскохозяйственных целей, утверждая, что эта практика отрицательно влияет на питание аистов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Начало 39-го Дойчленд Тура состоялось в среду
Федеральные земли Германии

В начале 39-го тура по Германии Милан выходит победителем.

39-й выпуск Германии-тура открывается в Швайнфурте, Северная Бавария, где победу в прологе одерживает итальянский велосипедист Стефано Олдани.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Пароход, конкретно моторка, погрузился в Дунае близ Пассау в пятницу.
Федеральные земли Германии

Водолазный корабль, восстановленный после трех попыток

Корабль, наполненный водой, сдается в Даніубе в Пассау. Две спасательные операции терпят неудачу – на третьей попытке, она удается.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Пожарная вертушка доставила пострадавшее лицо в больницу.
Федеральные земли Германии

Сельскохозяйственный работник погиб после того, как его ударила машина.

- Сельскохозяйственный работник погиб после того, как его ударила машина. Мужчина, работавший на сельскохозяйственных угодьях в районе Майн-Кинциг, получил серьезные травмы, когда его придавило трактором. 62-летний мужчина работал на поле в Грюндау, собираясь сесть в кабину трактора, когда внезапно прицепившееся к нему прицепное устройство начало двигаться задним ходом. Нога мужчины

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер прощается с национальной команмой.
Федеральные земли Германии

Письменное уведомление о отъезде Мануэля Нойера

Вратарь немецкой сборной Манфред Ньюэр объявляет о завершении своей карьеры в национальной команде, поделившись своими чувствами в Instagram.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Начало 39-го Дойчленд Тура состоялось в среду
Федеральные земли Германии

В начале 39-го тура по Германии Милан выходит победителем.

39-й выпуск Германии-тура открывается в Швайнфурте, Северная Бавария, где победу в прологе одерживает итальянский велосипедист Стефано Олдани.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Пароход, конкретно моторка, погрузился в Дунае близ Пассау в пятницу.
Федеральные земли Германии

Водолазный корабль, восстановленный после трех попыток

Корабль, наполненный водой, сдается в Даніубе в Пассау. Две спасательные операции терпят неудачу – на третьей попытке, она удается.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
В прошлом году БКА документировало примерно 8000 случаев контрабанды в 2023 году.
Политика

Федеральное агентство BKA регистрирует около 8000 вторжений в 2023 году.

Федеральное агентство BKA регистрирует около 8000 вторжений в 2023 году. Бюро федеральной криминальной полиции Германии (БКА) обнародовало статистику по нелегальному ввозу мигрантов в Германию. Данные показывают растущую тенденцию, с примерно 7920 зарегистрированными случаями в течение года, что на 60% больше, чем в предыдущем году. В то же время количество потенциальных

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Обвинения в злоупотреблении Мелани Мюллер идентификационным материалом инвалидности
Общество

Обвинения в злоупотреблении Мелани Мюллер идентификационным материалом инвалидности

Обвинения в злоупотреблении Мелани Мюллер идентификационным материалом инвалидности Мелани Мюллер снова оказалась в центре внимания, на этот раз в суде района Лейпциг, не из-за своей музыки, а из-за обвинений в неподобающем поведении. Королева джунглей RTL и звезда Ballermann сейчас обвиняется в неоднократном исполнении нацистского приветствия во время выступления в Лейпциге

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно