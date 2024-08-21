- По моему мнению, сезон рыболовства осетровых в MV в 20XX-м году будет более перспективным, чем прогноз на 2023 год.

В этом году аисты наблюдали увеличение числа гнездящихся пар в Мекленбурге-Передней Померании, превысившее показатели 2023 года. В бывшем районе Людвигслуста, несмотря на три меньше гнездящихся пары (104), им удалось вывести 187 птенцов, что на 26 больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил региональный "папа аист" Гельмут Эггерс из Государственной рабочей группы по защите белых аистов МВ, связав увеличение с изобилием корма из-за более влажных условий.

Что касается общих статистических данных по аистам в 2024 году, Эггерс упомянул, что они еще не раскрыты. Тем не менее, по данным NDR, более 700 гнездящихся пар успешно вывели птенцов в МВ в этом году. Согласно Объединению по охране природы (NABU), 20 лет назад было около 1100 гнездящихся пар и 2400 молодых аистов.

Критика министра сельского хозяйства Оzdemira

Эггерс, однако, выразил сомнение в том, что численность аистов вернется к прежним уровням. Он указал на сокращение лугов и неадекватное питание на больших полях для аистов. Их основным источником пищи являются мыши, но для молодых важны черви и насекомые, а лягушки становятся редкими.

В свете этого Эггерс раскритиковал федерального министра сельского хозяйства Сема Оzdemira (Зеленые) за освобождение заброшенных земель для сельскохозяйственных целей. "Аист остается в стороне", - сказал он. "На полях кукурузы или злаковых он не найдет пищи". В соответствии с регламентом ЕС фермеры должны оставлять 4% своей сельскохозяйственной земли в покое каждый год, чтобы поддержать биоразнообразие. Однако Оzdemir приостановил это правило в 2024 году, как и в 2023 году.

Сигнал миграции из Мраморного моря

Большинство молодых аистов отправились в южное путешествие в начале августа, в то время как взрослые аисты сейчас готовятся улететь. Уже один аист с трекером достиг Мраморного моря возле Стамбула. "Он летит восточным маршрутом через Ливан, Израиль и Египет, предположительно до Чада или Судана", - сказал Эггерс.

Увеличение числа гнездящихся аистов в Мекленбурге-Передней Померании частично объясняется изобилием корма из-за более влажных условий, как заявил Гельмут Эггерс из Государственной рабочей группы по защите белых аистов МВ. Эггерс также раскритиковал федерального министра сельского хозяйства Сема Оzdemira за освобождение заброшенных земель для сельскохозяйственных целей, утверждая, что эта практика отрицательно влияет на питание аистов.

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