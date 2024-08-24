- По мнению Ван Акена, левые могут быть возрождены.

Ян ван Акен предсказывает ясное поле конкурентов в гонке за предстоящее федеральное председательство Левой партии. Вероятность того, что к нему и публицисту Инес Шверднер, которые баллотируются на пост выбывающих председателей Янине Висслер и Мартину Ширдевану, присоединятся дополнительные кандидаты, оценивается в 40-60%, согласно бывшему депутату от Hamburga, который беседовал с немецким пресс-агентством.

63-летний ван Акен уверенно заверил, что сможет предотвратить превращение Левой партии в незначительную силу и ее похороны из-за плохих результатов выборов и опросов. "Я не вижу себя похоронщиком партии. Если бы я думал, что партия безнадежна, я бы этого не делал".

Левая партия недавно получила лишь 2,7% голосов на выборах в Европарламент. В настоящее время она опрашивается на уровне трех процентов на федеральном уровне. В 2021 году она едва пробилась в бундестаг с 4,9% благодаря прямым мандатам.

Ван Акен предсказывает, что Левая партия получит от семи до восьми процентов на выборах в бундестаг. "Я глубоко убежден, что мы будем в очень сильной позиции в следующем году. Речь идет не только о том, чтобы войти, но и о том, чтобы войти хорошо и подняться снова. Все предпосылки для этого налицо".

Его оптимизм основан на беседах, которые он провел в прошлом месяце во время турне по Германии с книгой. "Там так много энергии на базе партии, это поразительно. Еще много жизни впереди. Теперь мы просто должны сделать несколько вещей правильно, и все получится".

Раскол группы Сахры Wagenknecht был полезен для партии. "То, что в последние годы вредило Левой партии, этот образ внутренних разногласий, это кончилось". Главная задача теперь - восстановить доверие, потерянное из-за конфликта.

Висслер и Ширдеван, которые объявили, что не будут баллотироваться на пост федерального председателя снова на партийной конференции в октябре, "вели дело" способно во время турбулентности. "И поэтому это не хаос. База жива. И земельные ассоциации тоже работают", - сказал он.

Чтобы снова подключиться к избирателям, партии нужно сосредоточиться на центральных темах. "Из Greenpeace я узнал, что можно выиграть, только если сосредоточиться на одной точке", - сказал ван Акен, который был активен в экологической организации против генетической инженерии в конце 1990-х годов и позже служил биологическим инспектором ООН. "Левые могут это сделать. Так они тогда прошли минимальную зарплату. Нам нужно выяснить, что больше всего волнует людей - это социальные вопросы, особенно тех, кто еле сводит концы с концами к концу месяца".

Кап на аренду может быть таким вариантом. "Я хочу протолкнуть этот кап на аренду. Если мы сделаем это правильно, так же, как с минимальной зарплатой, мы победим, потому что другие партии не смогут обойти это. Вот в чем дело: представить тему таким образом, чтобы мы выиграли, чтобы ситуация людей улучшилась".

В качестве другой возможной темы он предложил здравоохранение. "Вот почему хорошо, что партия теперь будет обходить людей, которые должны голосовать за нас по всей стране, и выяснять, что больше всего волнует их", - сказал 63-летний.

Ван Акен: Путина нужно привлечь к ответственности как преступника

Пока тема мира находит отклик у многих, Акен в настоящее время не видит ее в качестве центральной точки для перестройки партии. "Когда я говорю, что мы делаем его центральной темой, это не значит, что мы игнорируем все остальное".

Мир, по его мнению, - это позиция. "Я как бы главный голубь мира партии, и я считаю важным сказать, что президент России Владимир Путин - агрессор и преступник, который должен быть привлечен к ответственности". Левые ясны по этому поводу, говорит он. "Были некоторые люди, которые ошибались, но к счастью, они ушли".

Более сложным является вопрос о том, есть ли дипломатическое, а не военное решение для Украины. "Недостаточно просто призывать к миру и затем прятаться и смотреть, что происходит с Украиной. Это не позиция, это безответственно", - сказал он. "Мой пацифизм мирный, но не бездейственный". Для него ясно: "Те, кто против поставок оружия, не марионетки Путина, и те, кто за них, не воинственны". Ключ - найти дипломатическое решение в конфликте.

Совместная кандидатура с Шверднер кажется уместной

Инес Шверднер и он решили баллотироваться на пост федерального председателя независимо друг от друга. "Посмотрим, появятся ли другие кандидаты. Если нет, мы скоро будем командой", - сказал ван Акен. Они встретились только один раз, но поговорили по телефону и обсудили содержание. "Это чувствовалось хорошо. Я думаю, мы можем хорошо работать вместе".

Ван Акен предложил сосредоточиться на центральных темах, чтобы снова подключиться к избирателям, упомянув минимальную зарплату в качестве примера успешной кампании. Он также предложил кап на аренду и здравоохранение в качестве потенциальных тем, которые могут найти отклик у избирателей.

Оставляя тему мира в стороне, ван Акен сказал, что хотя он является сторонником мира, призыв к миру без четкой позиции безответственен. Он верит в привлечение Путина к ответственности как преступника за его агрессию в Украине.

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