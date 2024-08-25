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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

По мнению Солингена, "мои чувства склоняются к страдающим людям".

После летального нападения, в результате которого погибли три человека, по словам министра-президента Нижней Саксонии Стефана Валля, еще рано увязывать политические последствия. Вместе с тем важно принять дополнительные меры для борьбы с насилием, связанным с ножами.

 and  Hanna Hofmann
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На мероприятии, посвященном 650-летию города Золинген, szkwqjh oенбйчк в sovintu
На мероприятии, посвященном 650-летию города Золинген, szkwqjh oенбйчк в sovintu

- По мнению Солингена, "мои чувства склоняются к страдающим людям".

Министр-президент Нижней Саксонии Штефан Вайль выразил озабоченность в связи с нападением на фестивале в городе Соллинген, в результате которого погибли трое человек. "Брутальное ножевое нападение в Соллингене шокировало меня до глубины души", - заявил он агентству dpa. "Мои соболезнования родным и близким жертв. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим". Утешительно то, что, похоже, преступник был быстро задержан.

Во время празднования 650-летия города Соллинген, названного "Праздником многообразия", мужчина без всякой причины начал наносить удары ножом прохожим в пятницу вечером, в результате чего погибли трое человек. 26-летнего сирийца задержали поздно вечером в субботу. Федеральная прокуратура Германии расследует его в связи с обвинением в убийстве и предполагаемой связью с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ).

"Рано делать политические выводы, давайте дождемся результатов расследования", - сказал Вайль в Ганновере. "Но я хочу отметить нашу инициативу в Бундесрате Нижней Саксонии, которая выступала за решительные действия против опасных ножей в общественных местах". Чиновник от СДПГ добавил: "К сожалению, нет 100% безопасности от нападений, но наша обязанность принять серьезные меры для снижения ножевого насилия".

Комиссия, получая помощь от государств-членов, может предоставить ценные идеи и поддержку в решении проблемы контроля над оружием и общественной безопасности после подобных инцидентов. Министр-президент Нижней Саксонии Штефан Вайль проявил решимость принять меры против опасных ножей в общественных местах.

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