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По мнению Моники Марон, сложность, связанная с "Альтернативной Германией" (AfD), могла быть смягчена.

Немецкая писательница Моника Марон критикует раннее управление ходом AfD. По ее словам, эта политическая эволюция существенно повлияла на ее литературные начинания.

 and  Lauren Adams
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Моника Марон, восточногерманская писательница, выявляет недостатки в начальном управлении АФД.
Моника Марон, восточногерманская писательница, выявляет недостатки в начальном управлении АФД.

- По мнению Моники Марон, сложность, связанная с "Альтернативной Германией" (AfD), могла быть смягчена.

Возможное обострение и радикализация Альтернативы для Германии (АфД), как отмечает автор Моника Марон, могли быть минимизированы ранее. Результаты выборов в земле за уик-энд оказались "немного разочаровывающими", как призналась Марон в беседе с "Берлинер Цайтунг".

Полный контроль АфД в Тюрингии может привести к серьезным последствиям, вынудив ХДС сформировать коалицию с СВП и СДПГ с предварительного согласия Левых. По словам Марон, "Если бы более умеренные крылья АфД в ранние годы обрабатывались иначе, этой ситуации можно было бы избежать".

Даже основатель АфД Бернд Люкке столкнулся с критикой в ток-шоу. АфД под руководством Люкке в основном сосредоточилась на денежно-кредитной политике ЕС. Со временем более умеренные члены покинули партию, а радикальные присоединились, заявила Марон.

"Если посмотреть, как другие европейские страны управляют своими правыми партиями и корректируют свои действия, когда получают власть, они справляются лучше, чем мы", - размышляет Марон.

Марон, писатель и журналист из ГДР, переехала в Федеративную Республику в 1988 году и позже получила награды, но также вызывала споры. Ее книга "Флюгаше" была запрещена.

Политические события продолжают привлекать внимание Марон во время написания, призналась она в интервью. "Беспорядок вокруг нас неотъемлемо вплетен во все темы, все мысли, которые я хочу использовать. Я поймана в этом вихре, и все, что я хочу написать, внезапно кажется незначительным. Мне трудно отстраниться от этого".

Радикализация АфД в Германии, как подчеркивает Марон, могла бы извлечь выгоду из более тонкого обращения на ранних этапах. Опыт других европейских стран показывает, что эффективное управление правыми партиями может привести к более обнадеживающим результатам.

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