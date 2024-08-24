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По мнению Мидталли, без причины насилие поражает всех

После инцидента с ножевым ранением в Солингене, глава SPD в Шлезвиг-Гольштейне, Мидьятли, выразил обеспокоенность. Одновременно он призвал воздержаться от преждевременных выводов.

 and  Michael Bootcampf
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- По мнению Мидталли, без причины насилие поражает всех

Серпил Мидьятли, возглавляющий СДПГ в Шлезвиг-Гольштейне, выразил удивление после ножевого нападения на городском мероприятии в Солінгене, в результате которого погибли трое человек. "Это бессмысленное насилие потрясло нас всех. Непостижимо, как такое могло произойти на мирном собрании", - заявил заместитель федерального председателя СДПГ. "В эти трудные времена мы сплачиваемся как сообщество, выражая поддержку жителям Солінгена". В то же время Мидьятли призвал к осторожности в выводах. "Правоохранительные органы работают усердно. Сейчас важно поддержать жертв и твердо противостоять любому насилию".

В пятницу вечером на городском фестивале произошла трагедия, в результате которой трое человек погибли и восемь получили ранения в результате ножевого нападения. Полиция Северного Рейна-Вестфалии квалифицировала инцидент как нападение, учитывая умышленные действия нападавшего.

Ножевое нападение на городском фестивале в Солінгене, к сожалению, унесло жизни в Германии. В этой трагической ситуации Мидьятли, лидер СДПГ в Германии, подчеркнул важность терпения в установлении обстоятельств.

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